В День работника культуры Тульский кремль ждет на бесплатную экскурсию

24 марта ГУК ТО «Тульское музейное объединение» приглашает на бесплатное праздничное мероприятие в тульском кремле в рамках Дня работника культуры.

Начнется праздник в 13.00 экскурсией «Кремлёвские сказы». Гостей встретят боярышня Наталья и стрелец-молодец. Они расскажут об истории крепости, познакомят с бытом и особенностями жизни тулян XVII века, сообщает пресс-служба музейного объединения.

Первым делом — экспозиция, посвящённая истории кремля. Там экскурсанты рассмотрят посуду, игрушки, инструменты древних ремесленников, украшения, монеты, оружие.

Произведёт впечатление и макет Тульского кремля XVII века, который представляет собой уменьшенную в 130 раз древнюю крепость с улицами, домами и храмом Успения Пресвятой Богородицы.

Продолжится путешествие в прошлое в Музее археологии Тульского кремля, среди находок из культурного слоя крепости и прилегающей к ней территории в исторической части Тулы.

Помимо фрагментов одежды, украшений и монет, экскурсанты увидят уникальный деревянный пернач XVI века и наконечник копья XVII века, инкрустированный золотой нитью!

После экскурсии начнётся музыкальная часть: на сцену атриума музейно-выставочного комплекса выйдет творческий коллектив «DarChoir» Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского . Великолепное исполнительское мастерство никого не оставит равнодушным и подарит отличное весеннее настроение!

Начало экскурсии в 13.00.

Возрастная категория: 6+

Посещение экскурсии и концерта — бесплатно.

Справки по тел. 77−49−34.

24 марта туляки могут бесплатно посетить музеи. Какие — читайте здесь.