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В День работника культуры Тульский кремль ждет на бесплатную экскурсию

В День работника культуры Тульский кремль ждет на бесплатную экскурсию

24 марта ГУК ТО «Тульское музейное объединение» приглашает на бесплатное праздничное мероприятие в тульском кремле в рамках Дня работника культуры.

Начнется праздник в 13.00 экскурсией «Кремлёвские сказы». Гостей встретят боярышня Наталья и стрелец-молодец. Они расскажут об истории крепости, познакомят с бытом и особенностями жизни тулян XVII века, сообщает пресс-служба музейного объединения.
 
Первым делом — экспозиция, посвящённая истории кремля. Там экскурсанты рассмотрят посуду, игрушки, инструменты древних ремесленников, украшения, монеты, оружие.
 
Произведёт впечатление и макет Тульского кремля XVII века, который представляет собой уменьшенную в 130 раз древнюю крепость с улицами, домами и храмом Успения Пресвятой Богородицы.
 
Продолжится путешествие в прошлое в Музее археологии Тульского кремля, среди находок из культурного слоя крепости и прилегающей к ней территории в исторической части Тулы.
 
Помимо фрагментов одежды, украшений и монет, экскурсанты увидят уникальный деревянный пернач XVI века и наконечник копья XVII века, инкрустированный золотой нитью!
 
После экскурсии начнётся музыкальная часть: на сцену атриума музейно-выставочного комплекса выйдет творческий коллектив «DarChoir» Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. Великолепное исполнительское мастерство никого не оставит равнодушным и подарит отличное весеннее настроение!
 
Начало экскурсии в 13.00.
Возрастная категория: 6+
Посещение экскурсии и концерта — бесплатно.
Справки по тел. 77−49−34.
 
24 марта туляки могут бесплатно посетить музеи. Какие — читайте здесь.
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:07 +2
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