Тулякам начали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии: семь вопросов энергетикам

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Кому и когда установят новые приборы учета, нужно ли оплачивать установку и кто теперь несет ответственность за счетчики, выяснили в «ТНС энерго Тула».

Что предписывает новый закон?

В Тульской области реализуется Федеральный закон № 522-ФЗ*, в соответствии с которым с потребителей снята ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии. О том, как выполняются положения закона в регионе, мы говорим с директором по развитию «ТНС энерго Тула» Ольгой Макеевой.



Ольга Макеева

- С 1 января 2022 года все приборы учета, которые будут устанавливаться, должны иметь возможность подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Все счетчики теперь должны быть «умными» и должны обеспечивать минимальный набор функций, прописанный Постановлением Правительства № 890*.

Федеральный закон № 522-ФЗ с 2020 года вменил в обязанность гарантирующего поставщика нести все затраты, связанные с установкой, поверкой приборов учета и их дальнейшей эксплуатации в многоквартирных домах. Это означает, что потребители не несут никаких затрат: «умные» счетчики установят бесплатно.

Чем «умный» счетчик отличается от обычного?

Обычный индивидуальный прибор учета просто фиксирует данные о расходе электроэнергии нарастающим итогом. А с помощью «умного» счетчика энергетики могут снимать данные в любой промежуток времени, увидеть, когда происходит пиковое потребление электроэнергии в квартире, зафиксировать скачки напряжения. В «умный» счетчик встроены модем и программное обеспечение, благодаря которым происходит обмен данными между прибором учета и системой АСКУЭ гарантирующего поставщика.

Вся информация проходит через программный комплекс, увидеть данные специалисты могут удаленно.

И не только увидеть: отключить электроэнергию, например, за неуплату тоже могут прямо из офиса.

- Мы можем увидеть, корректно ли передает данные счетчик, можем сообщить жильцам, что у них зафиксировано слишком большое потребление, чтобы они обратили на это внимание, — говорит Ольга Макеева. — Можем по запросу выдать потребителю аналитику, возможно, он выберет более выгодный для него тариф. «Умные» счетчики — для тех, кто стремится к осознанному потреблению ресурса и хочет анализировать свои расходы.

Введение интеллектуальной системы учета электроэнергии сделает расчеты более прозрачными, а еще — позволит в будущем снизить пиковые нагрузки на сети, обеспечить сохранность сетей, уменьшить потери электроэнергии и улучшить ее качество.

«Умные» счетчики разные по способу связи: одни подключены проводами, другие передают данные посредством радиосигнала, третий способ связи — GSM (такой счетчик снабжен сим-картой).

Межповерочный интервал «умных» счетчиков — 16 лет, так же, как и у приборов учета старого образца. А срок эксплуатации — не менее 30 лет.

Кому и когда установят «умные» счетчики?

Для замены счетчиков в регионе существует инвестиционная программа, утвержденная правительством Тульской области на 2021−2023 годы.

- В 2021 году на средства этой программы мы установили серверы, программное обеспечение — то есть ту часть, куда будет поступать и где будет обрабатываться вся информация, — рассказала Ольга Макеева. — Кроме того, уже установили и почти 500 интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах. Сейчас мы видим их в своей базе, жильцы получают по ним квитанции.

На 2022 год в Туле и области запланировано заменить на интеллектуальные 9000 счетчиков.

Всего в зоне ответственности «ТНС энерго Тула» — более 460 тысяч точек учета электроэнергии в многоквартирных домах. В основном это потребители — физические лица. Юридическим лицам счетчики установят только в том случае, если они находятся на первых этажах многоквартирных домов и подключены к общедомовому счетчику электроэнергии.

Кому устанавливают «умные» счетчики?

В программу попадают адреса, по которым:

на 1 января 2022 года приборы учета отсутствовали,

у старого счетчика закончился межповерочный интервал и дальнейшей поверке он не подлежит,

прибор учета неисправен,

в других случаях, когда замена счетчика необходима.

Исправные приборы учета, срок службы которых не истек, менять не будут.

- Единовременно заменить все приборы учета в Туле и области невозможно, — говорит Ольга Макеева. — Поэтому установка интеллектуальных приборов клиентам будет производиться постепенно. Для примера: счетчик, который был установлен в 2021 году, еще до вступления в силу федерального закона, заменят на интеллектуальный только в 2037 году.

Полностью оснащать целые дома интеллектуальными приборами учета будут только застройщики: для них законом предусмотрены новые вводные.

Застройщики, которые получили разрешение на строительство после 1 января 2021 года, обязаны установить за свой счет во всех квартирах новостроек только «умные» приборы учета. Впоследствии эти счетчики застройщик передаст «ТНС энерго Тула» для дальнейшей эксплуатации.

Сколько стоит замена счетчика?

По закону установка счетчиков нового образца идет за счет гарантирующего поставщика — «ТНС энерго Тула». Потребитель не платит ничего: ни за сам прибор, ни за установку, ни за ввод в эксплуатацию.

Если у потребителя счетчик исправный и срок службы его не закончился, но сам абонент хочет поменять прибор учета на интеллектуальный, он может сделать это за свой счет.

Можно ли обмануть «умный» счетчик?

В «ТНС энерго Тула» отвечают — нет. Любое вмешательство в работу интеллектуального прибора учета фиксируется программами энергетиков.

- Мы сразу видим неисправности «умного» счетчика, программа также «подает сигнал» о несанкционированном доступе, мы выезжаем на место, проверяем, — говорит Ольга Макеева.

Что делать, если вам предлагают установить счетчик за деньги?

«ТНС энерго Тула» расторгло все договоры с подрядчиками на платную установку приборов учета старого образца.

С 1 января 2022 года счетчики старого образца больше не устанавливает никто, тем более платно.

Так что если у вас по домам ходят представители каких-то организаций, которые предлагают за деньги поменять счетчик, пугают повышенными тарифами, знайте — это обман.

Вышедший из строя счетчик вам должны поменять только на интеллектуальный и бесплатно по заявке в «ТНС энерго Тула». Прибор старого образца, даже установленный за деньги, не может быть введен в эксплуатацию и принят в расчеты.

На коммерческой основе заменить прибор учета на интеллектуальный по заявке клиента могут только три компании. Только с ними «ТНС энерго Тула» заключило договора на платную установку «умных» счетчиков:

ООО «Горэнергоконтроль»,

ООО «Энерго-Сервис»,

ООО «Сервис-Союз» ***.

Есть сомнения? Обратитесь в клиентский офис или позвоните в контактный центр «ТНС энерго Тула».

Единый контактный центр — 8 (4872) 52-34-10 (пн. — пт. с 9.00 до 19.00, кроме праздников). Для жителей сельских населенных пунктов работает дополнительный номер Единого контактного центра — 8 (800) 775-44-71 .

Законодательные акты:

**Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

*** Реквизиты компаний:

ООО «ГОРЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» (ИНН/КПП 3245014775/324501001; ОГРН 1183256004062; Юр. адрес: Россия, Брянская область, г. Брянск, микрорайон Солнечный, д. 4, кв. 3; Факт. адрес: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская д. 69, оф. 227;

ООО «Энерго-Сервис» (ИНН/КПП 7100006792/710001001; ОГРН 1217100006640; Юр. адрес: 300001, г. Тула, ул. Кирова, д.19Г, помещ. 2/2этаж);

ООО «Сервис-Союз» (ИНН /КПП 2539067288/710001001; ОГРН 1052504087151; Юр. адрес: 300026, г. Тула, ул. Вознесенского, д. 5, к. 1.