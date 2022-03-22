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Рядом с Московским вокзалом временно запретят остановку транспорта
Фото: yuzh-ural.ru

Рядом с Московским вокзалом временно запретят остановку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре Тулы запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств. Ограничения будут действовать с 19.00 22 марта до 15.00 23 марта на площади Московского вокзала, по Красноармейскому проспекту (на участке от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала).

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