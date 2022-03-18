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В Тульской области за сутки подтвердились 357 случаев ковида, 11 человек скончались

В Тульской области за сутки подтвердились 357 случаев ковида, 11 человек скончались

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 357 случаев коронавируса, 53 человека госпитализированы, 1013 вылечились, 11 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 146 374 случаев ковида, 132 066 пациентов выздоровели, 4990 умерли.

Сюжет: Коронавирус
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