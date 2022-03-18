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В Щекинском районе «подрезанный» во время обгона ВАЗ влетел в опору ЛЭП

В Щекинском районе «подрезанный» во время обгона ВАЗ влетел в опору ЛЭП

Водитель отечественной легковушки госпитализирован.

Накануне вечером на 13-м км автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево (в районе деревни Пришни Щекинского района) произошло ДТП. По предварительной информации, 20-летняя водитель Renault Duster начала обгон и создала помеху ВАЗ-2114, водитель которого приступил к обгону раньше нее.
 
В результате «четырнадцатая» съехала на левую по ходу своего движения обочину и там врезалась в опору линии электропередачи и дорожный знак.
 
«Пострадал и с различными травмами госпитализирован 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +3
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