В Щекинском районе «подрезанный» во время обгона ВАЗ влетел в опору ЛЭП
Водитель отечественной легковушки госпитализирован.
Накануне вечером на 13-м км автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево (в районе деревни Пришни Щекинского района) произошло ДТП. По предварительной информации, 20-летняя водитель Renault Duster начала обгон и создала помеху ВАЗ-2114, водитель которого приступил к обгону раньше нее.
В результате «четырнадцатая» съехала на левую по ходу своего движения обочину и там врезалась в опору линии электропередачи и дорожный знак.
«Пострадал и с различными травмами госпитализирован 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
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