В Щекинском районе «подрезанный» во время обгона ВАЗ влетел в опору ЛЭП

Накануне вечером на 13-м км автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево (в районе деревни Пришни Щекинского района) произошло ДТП. По предварительной информации, 20-летняя водитель Renault Duster начала обгон и создала помеху ВАЗ-2114, водитель которого приступил к обгону раньше нее.

В результате «четырнадцатая» съехала на левую по ходу своего движения обочину и там врезалась в опору линии электропередачи и дорожный знак.

«Пострадал и с различными травмами госпитализирован 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440», — сообщила региональная Госавтоинспекция.