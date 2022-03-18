«Либо покупай, либо плати штраф»: в Тульской области старикам за огромные деньги впаривают огнетушители

Жители Киреевска и Липок массово жалуются на неких молодых людей, которые заставляют пенсионеров покупать автономные огнетушители:

- Представляются либо торговыми представителями, либо Управлением пожарной безопасности. Говорят, что каждый человек обязан иметь в квартире огнетушитель, иначе придут с проверкой и выпишут огромный штраф. Старики верят всему и скупают эту ерунду с бешеной наценкой.

В рознице самосрабатывающий огнетушитель «Finfire ТАБ» стоит чуть более 2000 рублей. Пенсионеры же платят за него порядка 10 000 рублей. А кто-то закупает их и для родственников, выкладывая совсем уж баснословные суммы.

Фото одного из продавцов.

Отметим, что данный вид аферы не нов — пару лет назад мы писали о похожих случаях в Алексине.