новости
новости
Регистрация
«Либо покупай, либо плати штраф»: в Тульской области старикам за огромные деньги впаривают огнетушители

«Либо покупай, либо плати штраф»: в Тульской области старикам за огромные деньги впаривают огнетушители

Предприимчивые граждане успели засветиться в Киреевске и Липках.

Жители Киреевска и Липок массово жалуются на неких молодых людей, которые заставляют пенсионеров покупать автономные огнетушители:

- Представляются либо торговыми представителями, либо Управлением пожарной безопасности. Говорят, что каждый человек обязан иметь в квартире огнетушитель, иначе придут с проверкой и выпишут огромный штраф. Старики верят всему и скупают эту ерунду с бешеной наценкой.

В рознице самосрабатывающий огнетушитель «Finfire ТАБ» стоит чуть более 2000 рублей. Пенсионеры же платят за него порядка 10 000 рублей. А кто-то закупает их и для родственников, выкладывая совсем уж баснословные суммы.

Фото одного из продавцов.

Отметим, что данный вид аферы не нов — пару лет назад мы писали о похожих случаях в Алексине.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:00 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьпродажимошенничествоогнетушители

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки подтвердились 357 случаев ковида, 11 человек скончались
В Тульской области за сутки подтвердились 357 случаев ковида, 11 человек скончались
Western Union прекратит работу в России 23 марта
Western Union прекратит работу в России 23 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.