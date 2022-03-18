Иллюстрация Банка России
Как тулякам уйти на «кредитные каникулы»: инструкция от Банка России
Что нужно сделать, чтобы получить отсрочку по кредитным платежам.
Введенные против России санкции сильно повлияли на бизнес и финансовую систему страны. Из-за этого многим стало трудно выплачивать кредиты.
Чтобы не оказаться в долговой яме, можно обратиться за реструктуризацией кредита или запросить кредитные каникулы. Пошаговая инструкция – в карточках Банка России.
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