Как тулякам уйти на «кредитные каникулы»: инструкция от Банка России

Иллюстрация Банка России

Что нужно сделать, чтобы получить отсрочку по кредитным платежам.

Введенные против России санкции сильно повлияли на бизнес и финансовую систему страны. Из-за этого многим стало трудно выплачивать кредиты.

Чтобы не оказаться в долговой яме, можно обратиться за реструктуризацией кредита или запросить кредитные каникулы. Пошаговая инструкция – в карточках Банка России.