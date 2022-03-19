«Зенит» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0

22-й тур РПЛ оружейники проводят в Санкт-Петербурге. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

75' Туляки ненадолго перебрались на половину поля «Зенита». Но полноценной атаки не получилось.

72' Еще одна замена у оружейников: Костадинов вышел на поле вместо Кингса.

70' Марков на газоне корчится от боли — Алберто влетел в спину соперника.

68' Не получается у «Арсенала» долго владеть мячом, очень печально.

67' Божович заменил Эванса на Степанова.

67' Алберто пробивал головой — мимо ворот.

64' Футболисты «Зенита» по очереди «расстреляли» нашего сегодняшнего героя Коченкова. Если бы не Антон, к этой минуте голов могло быть намного больше.

61' Замены у обеих команд. «У «Арсенала» Ткачев вышел вместо Гулиева, Марков — вместо Давиташвили. У «Зенита» Дзюба играет вместо Сергеева, Алберто заменил Кузяева.

59' «Зенит» прочно обосновался в штрафной «Арсенала» и явно не собирается уступать преимущество.

58' Теперь Круговой мощно пробивал в цель, Коченков справился с ударом.

56' Сможет ли «Арсенал» переломить ход игры? Как думаете?

55' Малком оформляет дубль. 2:0

Футболист «Зенита» точно пробил в дальний угол. Голкипер «Арсенала» в этот раз был бессилен.

54' Оружейники разогнали неплохую атаку, но в итоге Давиташвили завозился и мяч упустил.

52' Смольников обыгрался с Гулиевым и пробил по воротам Кержакова — удар вышел невнятным и неточным.

51' Беляев выбил мяч после прострела Барриоса в штрафной.

50' И снова «пожар» в штрафной «Арсенала»: в этот раз наш голкипер выручил.

49' Кузяев мощно пробил по воротам, Коченков отбил кулаками, но в итоге упустил мяч на угловой.

47' Малком ускорился на фланге, скинул пас в центр штрафной на Караваева, тот пробил, но мяч пролетел мимо ворот.

46' И сразу же хозяева отправились прессинговать ворота оружейников.

46' Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

45' Оружейники так хорошо держались и в конце тайма потеряли концентрацию.

44' Гол в ворота «Арсенала»! Малком. 1:0

Мостовой пробежал по левому флангу, подключил Кузяева, а тот скинул пас в центр на Малкома. Зенитовец в касание пробил точно в цель.

43' Реактивный Эванс промчался по флангу к штрафной хозяев — Клаудиньо не дал Кангве пробить по воротам.

41' Снова арсенальцы жестко прервали атаку «Зенита»: Смольников на фланге срезал Малкома. Желтая карточка для оружейника и очередной стандарт для команды Семака.

38' Желтая карточка Деспотовичу за фол против Сантоса.

38' Радакович! В подкате чисто отобрал мяч у Кругового, который забежал в штрафную.

36' Очередной штрафной для хозяев. Сантос прострелил выше ворот.

34' Желтая Соколу — грубо сыграл против Мостового.

33' Коченков! Выручил команду после коварного удара Клаудиньо со штрафного в нижний угол. И Кузяев неудачно сыграл на добивании.

32' Чаушич сбил Клаудиньо. Штрафной для «Зенита».

31' Мостовой врывался в штрафную, а там Кингс помешал сопернику добежать до ворот.

29' Коченков без проблем забрал мяч после подачи Караваева.

27' Владение мячом — 72% на 28% в пользу «Зенита».

26' Половина первого тайма пролетела незаметно — динамичная игра, высокие темпы.

25' Барриос издалека пробил по воротам — выше цели.

24' Малком с левого фланга отдал пас в центр штрафной на Сергеева. Там здорово сыграли Сокол и Радакович, не дали сопернику получить мяч.

22' Угловой для «Зенита». Коченков со второй попытки мяч зафиксировал.

18' Футболисты «Арсенала» очень даже неплохо смотрятся. Не засиживаются в обороне и при случае убегают в атаки.

18' Деспотович! В прыжке едва не замкнул пас партнера в ворота Кержакова. Вратарь в последний момент снял мяч с головы арсенальца.

17' Чаушич оказался на газоне после столкновения с Чистяковым. Горану помощь медиков не понадобилась.

15' Круговой на скорости примчался к штрафной, отдал обостряющую передачу на Кузяева, а там Сокол перекрыл сопернику путь к мячу.

12' Оружейники довольно плотно обороняются, питерцам приходится через короткий пас растягивать атаку.

9' Давиташвили разогнал атаку и пробил по воротам соперника, но попал в кого-то из футболистов «Зенита».

7' Радакович срезал Мостового. Штрафной для «Зенита». Клаудиньо сбросил мяч в центр, футболисты «Арсенала» отбились.

4' Хозяева пробивали угловой, вышло даже немного опасно. Малком пристреливался по воротам Коченкова, но мяч попал в Гулиева.

2' Зенитовцы, ожидаемо, начали с прессинга. В одной из атак диагональная передача Барриоса в штрафной не прошла — арсенальцы перехватили мяч.

1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Трогательная акция от «Зенита»: футболистов на поле вывели дети с синдромом Дауна. Какие же искренние эмоции у ребят!

0' Главный судья матча — Сергей Карасев (Москва). Его ассистенты — Арам Петросян и Максим Ковалев (Московская область), резервный арбитр Артур Федоров (Петрозаводск). В составе бригады VAR — Алексей Сухой (Люберцы) и Валерий Данченко (Уфа).

0' Фото с предматчевой разминки:

0' Составы команд:

0' Как оружейники прибывали на «Газпром Арену», в фоторепортаже клубной пресс-службы:

0' «Зенит» — безусловный лидер РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. И питерцам нельзя оступаться — им в спину дышит московское «Динамо».

Что касается «Арсенала». Туляки прочно сидят в подвале турнирной таблицы. Команда сумела набрать только 20 очков с начала чемпионата, забив при этом 24 мяча, а пропустив 43.

0' Ну что, какие у вас прогнозы? Статистика на стороне «Зенита». Команды встречались в рамках РПЛ 13 раз: восемь побед добыли питерцы, три — туляки, дважды была зафиксирована ничья.

Кстати, напомним, что в очной встрече в первом круге оружейники дома обыграли соперника со счетом 2:1. Голами тогда отметились Давиташвили и Кингс.

Интересно, что после этого проигрыша зенитовцы больше ни разу не уступали в рамках чемпионата.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» играет на выезде с питерским «Зенитом». Начало матча в 19.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!