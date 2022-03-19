«Зенит» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0
22-й тур РПЛ оружейники проводят в Санкт-Петербурге. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.
75' Туляки ненадолго перебрались на половину поля «Зенита». Но полноценной атаки не получилось.
72' Еще одна замена у оружейников: Костадинов вышел на поле вместо Кингса.
70' Марков на газоне корчится от боли — Алберто влетел в спину соперника.
68' Не получается у «Арсенала» долго владеть мячом, очень печально.
67' Божович заменил Эванса на Степанова.
67' Алберто пробивал головой — мимо ворот.
64' Футболисты «Зенита» по очереди «расстреляли» нашего сегодняшнего героя Коченкова. Если бы не Антон, к этой минуте голов могло быть намного больше.
61' Замены у обеих команд. «У «Арсенала» Ткачев вышел вместо Гулиева, Марков — вместо Давиташвили. У «Зенита» Дзюба играет вместо Сергеева, Алберто заменил Кузяева.
59' «Зенит» прочно обосновался в штрафной «Арсенала» и явно не собирается уступать преимущество.
58' Теперь Круговой мощно пробивал в цель, Коченков справился с ударом.
56' Сможет ли «Арсенал» переломить ход игры? Как думаете?
55' Малком оформляет дубль. 2:0
Футболист «Зенита» точно пробил в дальний угол. Голкипер «Арсенала» в этот раз был бессилен.
54' Оружейники разогнали неплохую атаку, но в итоге Давиташвили завозился и мяч упустил.
52' Смольников обыгрался с Гулиевым и пробил по воротам Кержакова — удар вышел невнятным и неточным.
51' Беляев выбил мяч после прострела Барриоса в штрафной.
50' И снова «пожар» в штрафной «Арсенала»: в этот раз наш голкипер выручил.
49' Кузяев мощно пробил по воротам, Коченков отбил кулаками, но в итоге упустил мяч на угловой.
47' Малком ускорился на фланге, скинул пас в центр штрафной на Караваева, тот пробил, но мяч пролетел мимо ворот.
46' И сразу же хозяева отправились прессинговать ворота оружейников.
46' Второй тайм!
Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:
Статистика первого тайма:
Перерыв.
45' Одна минута добавлена к первому тайму.
45' Оружейники так хорошо держались и в конце тайма потеряли концентрацию.
44' Гол в ворота «Арсенала»! Малком. 1:0
Мостовой пробежал по левому флангу, подключил Кузяева, а тот скинул пас в центр на Малкома. Зенитовец в касание пробил точно в цель.
43' Реактивный Эванс промчался по флангу к штрафной хозяев — Клаудиньо не дал Кангве пробить по воротам.
41' Снова арсенальцы жестко прервали атаку «Зенита»: Смольников на фланге срезал Малкома. Желтая карточка для оружейника и очередной стандарт для команды Семака.
38' Желтая карточка Деспотовичу за фол против Сантоса.
38' Радакович! В подкате чисто отобрал мяч у Кругового, который забежал в штрафную.
36' Очередной штрафной для хозяев. Сантос прострелил выше ворот.
34' Желтая Соколу — грубо сыграл против Мостового.
33' Коченков! Выручил команду после коварного удара Клаудиньо со штрафного в нижний угол. И Кузяев неудачно сыграл на добивании.
32' Чаушич сбил Клаудиньо. Штрафной для «Зенита».
31' Мостовой врывался в штрафную, а там Кингс помешал сопернику добежать до ворот.
29' Коченков без проблем забрал мяч после подачи Караваева.
27' Владение мячом — 72% на 28% в пользу «Зенита».
26' Половина первого тайма пролетела незаметно — динамичная игра, высокие темпы.
25' Барриос издалека пробил по воротам — выше цели.
24' Малком с левого фланга отдал пас в центр штрафной на Сергеева. Там здорово сыграли Сокол и Радакович, не дали сопернику получить мяч.
22' Угловой для «Зенита». Коченков со второй попытки мяч зафиксировал.
18' Футболисты «Арсенала» очень даже неплохо смотрятся. Не засиживаются в обороне и при случае убегают в атаки.
18' Деспотович! В прыжке едва не замкнул пас партнера в ворота Кержакова. Вратарь в последний момент снял мяч с головы арсенальца.
17' Чаушич оказался на газоне после столкновения с Чистяковым. Горану помощь медиков не понадобилась.
15' Круговой на скорости примчался к штрафной, отдал обостряющую передачу на Кузяева, а там Сокол перекрыл сопернику путь к мячу.
12' Оружейники довольно плотно обороняются, питерцам приходится через короткий пас растягивать атаку.
9' Давиташвили разогнал атаку и пробил по воротам соперника, но попал в кого-то из футболистов «Зенита».
7' Радакович срезал Мостового. Штрафной для «Зенита». Клаудиньо сбросил мяч в центр, футболисты «Арсенала» отбились.
4' Хозяева пробивали угловой, вышло даже немного опасно. Малком пристреливался по воротам Коченкова, но мяч попал в Гулиева.
2' Зенитовцы, ожидаемо, начали с прессинга. В одной из атак диагональная передача Барриоса в штрафной не прошла — арсенальцы перехватили мяч.
1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!
0' Трогательная акция от «Зенита»: футболистов на поле вывели дети с синдромом Дауна. Какие же искренние эмоции у ребят!
0' Главный судья матча — Сергей Карасев (Москва). Его ассистенты — Арам Петросян и Максим Ковалев (Московская область), резервный арбитр Артур Федоров (Петрозаводск). В составе бригады VAR — Алексей Сухой (Люберцы) и Валерий Данченко (Уфа).
0' Фото с предматчевой разминки:
0' Составы команд:
0' Как оружейники прибывали на «Газпром Арену», в фоторепортаже клубной пресс-службы:
0' «Зенит» — безусловный лидер РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. И питерцам нельзя оступаться — им в спину дышит московское «Динамо».
Что касается «Арсенала». Туляки прочно сидят в подвале турнирной таблицы. Команда сумела набрать только 20 очков с начала чемпионата, забив при этом 24 мяча, а пропустив 43.
0' Ну что, какие у вас прогнозы? Статистика на стороне «Зенита». Команды встречались в рамках РПЛ 13 раз: восемь побед добыли питерцы, три — туляки, дважды была зафиксирована ничья.
Кстати, напомним, что в очной встрече в первом круге оружейники дома обыграли соперника со счетом 2:1. Голами тогда отметились Давиташвили и Кингс.
Интересно, что после этого проигрыша зенитовцы больше ни разу не уступали в рамках чемпионата.
0' Добрый вечер, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» играет на выезде с питерским «Зенитом». Начало матча в 19.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!