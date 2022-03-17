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Тулячка рассказала, как добилась от УК снижения платы за содержание жилья
Фото из архива Myslo.ru

Тулячка рассказала, как добилась от УК снижения платы за содержание жилья

ООО «УК Ремжилстрой» брал с жителей денег больше, чем прописано в договоре.

Елена Евтеева из поселка Первомайский в Щекино прислала в редакцию историю о том, каких усилий жителям стоило заставить УК работать в рамках заключенного договора:

«Время сейчас непростое, все стараются экономить. Хочу поделиться маленькой победой. Она позволит мне и жителям еще нескольких квартир в Щекино пересчитать в меньшую сторону квартплату, которую с нас берет наша управляющая компания ООО „УК Ремжилстрой“.

Все очень просто. ООО „УК Ремжилстрой“ от имени генерального директора В. В. Амелина заключила с нашим многоквартирным домом по улице Комсомольской договор управления. В нем оговорена стоимость услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от 6.5.11 № 354 — 12 рублей за 1 квадратный метр жилья. Однако в квитанции, которые мы получали, сумма стояла другая. Не 12 рублей, а 13,19 рубля за квадратный метр.

Вы скажете, что разница в 1,19 рубля ерундовая. А если учесть, что у компании таких домов, как наш, много. Мы запрашивали информацию по „УК Ремжилстрой“. Они управляют 24 многоквартирными домами, в общей сложности жилым фондом в примерно 70 тысяч квадратных метров. И плата там разная.

Например, в доме № 18 по ул. Емельянова в Щекино в договоре указана плата за содержание жилья 13 руб. за 1 кв. метр жилой площади. А в квитанции сумма начисляется, исходя из 14,18 руб. за 1 кв. метр.

После нашего обращения в Государственную жилищную инспекцию о завышенной плате, ГЖИ вынесла предписание пересчитать только нам, потому что мы обратились к ним по этому вопросу. А вот прокуратура постановила уже пересчитать всем домам целиком. И таких домов шесть.

Хочется обратиться с вашей помощью к жителям других домов этой управляющей компании. Нам пересчитывают завышенную квартплату только после нашего непосредственного обращения в суд и прокуратуру. Не будьте пассивными. Отстаивайте свои права. Сейчас каждая копейка дорога».
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:37 +13
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