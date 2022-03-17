Тулячка рассказала, как добилась от УК снижения платы за содержание жилья
ООО «УК Ремжилстрой» брал с жителей денег больше, чем прописано в договоре.
Елена Евтеева из поселка Первомайский в Щекино прислала в редакцию историю о том, каких усилий жителям стоило заставить УК работать в рамках заключенного договора:
«Время сейчас непростое, все стараются экономить. Хочу поделиться маленькой победой. Она позволит мне и жителям еще нескольких квартир в Щекино пересчитать в меньшую сторону квартплату, которую с нас берет наша управляющая компания ООО „УК Ремжилстрой“.
Все очень просто. ООО „УК Ремжилстрой“ от имени генерального директора
Вы скажете, что разница в 1,19 рубля ерундовая. А если учесть, что у компании таких домов, как наш, много. Мы запрашивали информацию по „УК Ремжилстрой“. Они управляют 24 многоквартирными домами, в общей сложности жилым фондом в примерно 70 тысяч квадратных метров. И плата там разная.
Например, в доме № 18 по ул. Емельянова в Щекино в договоре указана плата за содержание жилья 13 руб. за 1 кв. метр жилой площади. А в квитанции сумма начисляется, исходя из 14,18 руб. за 1 кв. метр.
После нашего обращения в Государственную жилищную инспекцию о завышенной плате, ГЖИ вынесла предписание пересчитать только нам, потому что мы обратились к ним по этому вопросу. А вот прокуратура постановила уже пересчитать всем домам целиком. И таких домов шесть.