Тулячка рассказала, как добилась от УК снижения платы за содержание жилья

Елена Евтеева из поселка Первомайский в Щекино прислала в редакцию историю о том, каких усилий жителям стоило заставить УК работать в рамках заключенного договора: «Время сейчас непростое, все стараются экономить. Хочу поделиться маленькой победой. Она позволит мне и жителям еще нескольких квартир в Щекино пересчитать в меньшую сторону квартплату, которую с нас берет наша управляющая компания ООО „УК Ремжилстрой“.

Все очень просто. ООО „УК Ремжилстрой“ от имени генерального директора В. В. Амелина заключила с нашим многоквартирным домом по улице Комсомольской договор управления. В нем оговорена стоимость услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от 6.5.11 № 354 — 12 рублей за 1 квадратный метр жилья. Однако в квитанции, которые мы получали, сумма стояла другая. Не 12 рублей, а 13,19 рубля за квадратный метр.

Вы скажете, что разница в 1,19 рубля ерундовая. А если учесть, что у компании таких домов, как наш, много. Мы запрашивали информацию по „УК Ремжилстрой“. Они управляют 24 многоквартирными домами, в общей сложности жилым фондом в примерно 70 тысяч квадратных метров. И плата там разная. Например, в доме № 18 по ул. Емельянова в Щекино в договоре указана плата за содержание жилья 13 руб. за 1 кв. метр жилой площади. А в квитанции сумма начисляется, исходя из 14,18 руб. за 1 кв. метр. После нашего обращения в Государственную жилищную инспекцию о завышенной плате, ГЖИ вынесла предписание пересчитать только нам, потому что мы обратились к ним по этому вопросу. А вот прокуратура постановила уже пересчитать всем домам целиком. И таких домов шесть.