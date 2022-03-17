фото: Андрей Ивлев
Юные тулячки приняли участие в кастинге танцевального шоу на канале ТНТ
Речь идёт о втором сезоне шоу «Новые танцы».
9-летняя Виктория Боброва и 14-летняя Ксения Козлова приняли участие в кастинге второго сезона шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ.
К сожалению, пройти строгий отбор наши землячки не смогли: Виктории не хватило опыта — это был её первый кастинг. Девочке посоветовали набираться опыта и возвращаться через год.
А вот Ксению на проект не взяли из-за её возраста — девочке нет еще 15 лет, и ее не могли взять в группу детей, а для выступления соло — нужно достичь 16-летия.
Хореограф девочек Андрей Ивлев отметил, что они продолжат подготовку и обязательно добьются участия в шоу — в следующем году.
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