Юные тулячки приняли участие в кастинге танцевального шоу на канале ТНТ

фото: Андрей Ивлев

9-летняя Виктория Боброва и 14-летняя Ксения Козлова приняли участие в кастинге второго сезона шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ.

К сожалению, пройти строгий отбор наши землячки не смогли: Виктории не хватило опыта — это был её первый кастинг. Девочке посоветовали набираться опыта и возвращаться через год.

А вот Ксению на проект не взяли из-за её возраста — девочке нет еще 15 лет, и ее не могли взять в группу детей, а для выступления соло — нужно достичь 16-летия.

Хореограф девочек Андрей Ивлев отметил, что они продолжат подготовку и обязательно добьются участия в шоу — в следующем году.