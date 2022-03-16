Форум правительства Тульской области прекратил работу. На это обратил внимание наш читатель.

- Сегодня по решению кого-то очень главного и важного прекратил своё существование форум правительства ТО. Вместо него гражданам предложено идти на «Открытый регион». Но есть нюанс!

Если «ОР» работает в режиме «настучи о проблеме», то Туларегион работал в режиме форума. Можно было оперативно выйти на связь с начальниками отделов и комитетов, и не только сообщить о проблеме, но и задать вопрос или получить консультацию, — пишет пользователь Северянин в блоге «Народный журналист».

Форум действительно прекратил работу. На сайте висит объявление следующего содержания:

- Уважаемые пользователи, на основе тысяч обращений граждан были сформированы и оптимизированы алгоритмы быстрого и удобного решения всех этих вопросов. Форум успешно выполнил свою задачу и был закрыт. Мы выражаем огромную благодарность и признательность гражданам, принимавшим участие в обсуждениях.

Уточняется, что дальнейшее развитие полезных сервисов будет проходить в рамках уже работающих проектов: «Открытый регион», «Госуслуги.Решаем вместе».