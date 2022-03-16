На улице Ложевой в Туле произошло массовое ДТП

Днем 16 марта, в районе пересечения улиц Ложевой и Степанова произошло ДТП, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, микроавтобус находился в районе правого края проезжей части, перед ним притормозила «Мазда 3», за ней — «Рено». В этот момент в «Рено» врезался «Шевроле». От удара транспортные средства по цепочке врезались друг в друга.

В результате аварии никто не пострадал.