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На улице Ложевой в Туле произошло массовое ДТП

На улице Ложевой в Туле произошло массовое ДТП

Столкнулись 3 легковушки и микроавтобус.

Днем 16 марта, в районе пересечения улиц Ложевой и Степанова произошло ДТП, сообщает корреспондент Myslo.
 
По предварительной информации, микроавтобус находился в районе правого края проезжей части, перед ним притормозила «Мазда 3», за ней — «Рено». В этот момент в «Рено» врезался «Шевроле». От удара транспортные средства по цепочке врезались друг в друга.
 
В результате аварии никто не пострадал.
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Авария на Ложевой, Фото: 1
Авария на Ложевой, Фото: 2
Авария на Ложевой, Фото: 3
Авария на Ложевой, Фото: 4
Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
сегодня, в 14:38 0
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