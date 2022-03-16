Есть ли будущее у тульского трамвая: о вагонах 30+ и километрах рельсов в подарок

Фото из архива Myslo.

Какие планы у администрации города на тульский трамвай, почему зима «убивает» вагоны и где проложат новые рельсы?

Об этом Myslo поговорил с начальником Управления по транспорту и дорожному хозяй­ству администрации Тулы Дмитрием Ярцевым.



Дмитрий Ярцев

Зима добивает трамваи

Туляки заметили, что этой зимой в городе стало меньше трамваев. Почему?

- Эта зима оказалась особенно снежной, в связи с чем у нас наблюдались сбои в трамвайном сообщении, — говорит Дмитрий Ярцев. — Также требовались значительные ресурсы на содержание трамвайного полотна.

Как оказалось, все дело в среднем возрасте тульского трамвая: большин­ству наших вагонов «уже за тридцать». При этом именно старые трамваи чувствительны к влаге, поскольку электродвигатель у них находится на «тележке» внизу, и обильные снегопады выводят их из строя.

- Сегодня мы используем порядка 35 вагонов, возраст которых более 30 лет. Это чешские «Татры»; к слову, довольно качественные трамваи, — говорит Ярцев. — В некоторых городах транспортники полностью провели их модернизацию, сделали новый обвес, перебрали салоны, модернизировали «тележки» с двигателями, и трамваи получили новую жизнь. Мы к этому тоже стремимся.

В плане содержания и закупки подвижного состава трамвай — довольно дорогой вид транспорта. К примеру, новый низкопольный вагон производства Екатеринбургского «Уралтрансмаша» стоит свыше 50 млн рублей. Таких средств на обновление всего трамвайного парка город одномоментно не найдет. Но, по словам Ярцева, «настрой на трамвай у тульской администрации позитивный».

- У нас налажено взаимодействие со столицей, откуда город получает б/у транспорт. Пусть не новый, но в хорошем состоянии.

Где еще взять денег

Еще один вариант обновить тульский транспорт — попасть в федеральные проекты, например «Мобильный город» или « БКД » по транспорту.

Для справки. Программа «Мобильный город» — это инициатива федерального Минтранса. С помощью нее Правительство РФ в 2022—2030 годах планирует обновить подвижной состав и инфраструктуру городского транспорта в регионах. Программа нацелена на трансформацию системы городского транспорта, эффект от нее ожидается в течение 2−3 лет.

Предполагается, что «Мобильный город» (входит в нацпроект «БКАД») будет состоять из двух блоков: в первом (до 2024 года) планируется обновление подвижного состава транспорта за счет механизмов льготного лизинга. Второй блок (до 2030 года) предполагает комплексную реконструкцию городских транспортных систем. Правительство планировало сформировать программу «Мобильный город» к 2022 году и определиться с источниками финансирования. Однако пока новостей о ней нет.

- Администрация Тулы подготовила все необходимые документы для участия в федеральных программах и готова подавать заявку, как только они откроются, — говорит Дмитрий Ярцев. — Сейчас мы также формируем свою муниципальную программу по приведению трамвайной инфраструктуры в нормативное состояние, — говорит Ярцев.

25 километров рельсов в подарок

Но даже если город закупит новые трамвайные вагоны, ездить им будет непросто: инфраструктура изношена. Самые свежие рельсы в Туле на улице Советской, где пути капитально ремонтировали в 2021 году по современным технологиям. Часть городской трамвайной линии реконструировали в 90-х и даже начале 2000-х. В основном, это участки ближе к центру города.

Однако трамвайная линия на периферии в ужасном состоянии . Криволучье, Мясново, южное направление (по пр. Ленина до поселка Менделеевского) и Щегловская засека видели ремонт в 80-х.



2020 год. Происшествие в Мясново. Еще фото — тут.

«Живу на ул. Металлургов, окна выходят на трамвайную линию. Пути здесь в жутком состоянии! Грохот стоит такой, что в квартире находиться невозможно. Плюс мощная вибрация — у меня дома мебель дрожит. В районе улицы Волкова вагоны регулярно сходят с рельсов. Если посмотреть на рельсы сверху, они совершенно кривые. При ближайшем рассмотрении кажется, что рельсы просто уложены в землю», — рассказала Myslo тулячка Мария Волкова.

Замена рельсошпальной решетки стоит больших денег, которых у города нет. Но шанс получить ремонт все же есть. Или был, пока не вмешались новые экономические реалии.

- В этом году в рамках партнерства с РЖД городу передали 25 км рельсошпальной решетки, — рассказывает Дмитрий Ярцев. — Сейчас определяют участки, на которых их используют. Но на работы по замене и закупку инертных материалов (щебня, геотекстиля и проч.) потребуется дополнительное финансирование.

Информация о том, как город распорядится этими 25 километрами подаренных рельсов, уже мелькала в интернете. По данным Myslo, первоначально в планах администрации было заменить рельсы на двух участках: от ул. Н. Руднева до Менделеевского поселка и на ул. Металлургов — от ул. Гастелло до Театрального переулка. Однако Дмитрий Ярцев эту информацию опроверг: решение пока не принято.

Транспорт в цифрах

Пассажиропоток в Туле исследуется регулярно. По мнению Дмитрия Ярцева, самые релевантные данные о тульских пассажирах — за 2019 год: в 2020-м началась пандемия с ее «Сидите дома», 2021-й был переходным, а 22-й только начался. Посмотрите данные за 2019 год, сколько пассажиров перевезли трамваи, троллейбусы и автобусы в Туле:

Кроме того, городской транспорт, находящийся в ведении МКП «Тулагорэлектротранс» — это не только трамваи, троллейбусы и автобусы.

Это еще:

87 км рельсошпальной решетки,

рельсошпальной решетки, 47 км контактной сети,

контактной сети, 15 тяговых подстанций,

тяговых подстанций, более 700 остановочных павильонов.