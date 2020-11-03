В Мясново из-за повреждения рельса встали трамваи

Утром 3 ноября водитель одного из трамваев обнаружила, что в районе пересечения ул. Воздухофлотской и 13-го проезда Мясново серьезно поврежден рельс. Вырваны костыли, а сам рельс ушел в сторону примерно на полметра.

Ремонтная бригада предполагает, что причиной произошедшего мог стать зацепивший рельсы автомобиль. Отметим, что повреждений, которые могли бы служить подтверждением этой версии, нет. Такое впечатление, что рельс просто «лопнул».

На момент публикации новости на месте работает аварийная бригада. Предполагается, что ремонт займет около полутора часов. На это время движение трамваев по ул. Воздухофлотской остановлено.