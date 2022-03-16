В Тульской области ослаблены коронавирусные ограничения
Но речь не об отмене масочного режима.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, с сегодняшнего дня самоизоляция для не вакцинированных против COVID-19 людей старше 60 лет теперь носит рекомендательный характер.
Социальные учреждения полустационарной формы возвращаются с дистанционной формы к штатному режиму с 18 марта.
С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
Тем временем в Москве, Подмосковье, Крыму и некоторых других регионах России отменили обязательный масочный режим и требование социальной дистанции. Вероятно, там это позволила сделать эпидситуация. В Туле, хоть сезон по гриппу и ОРВИ закончился, а заболеваемость ковидом снизилась, об отмене масочного режима пока не говорят.
Другие статьи по темам
Место