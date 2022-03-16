В Тульской области ослаблены коронавирусные ограничения

Но речь не об отмене масочного режима.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, с сегодняшнего дня самоизоляция для не вакцинированных против COVID-19 людей старше 60 лет теперь носит рекомендательный характер.

Социальные учреждения полустационарной формы возвращаются с дистанционной формы к штатному режиму с 18 марта.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь