На улице Волкова в Туле в третий раз за полгода сошел с рельсов трамвай

Третий раз ЧП происходит в одном и том же месте: на пересечении улиц Металлургов и Волкова.

Как стало известно Myslo, рано утром 21 сентября в районе перекрестка улиц Металлургов и Волкова (Криволучье) сошел с рельсов трамвай, двигавшийся в сторону центра.

Ситуация с маниакальным упорством повторяется именно в этом месте и именно с трамваями определенной модели. Смотрите сами:

8 мая 2017 года.





13 сентября 2017 года.

21 сентября 2017 года.

Комментируя самое первое происшествие, Валерий Симакович, директор МКП «Тулгорэлектротранс» (сейчас он в отпуске), назвал причиной ЧП обломок металлической трубы:

Валерий Симакович, директор МКП «Тулгорэлектротранс» – Вагон сошел с путей в 7.38. Ревизоры предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» оперативно выехали на место для выяснения причин. В ходе изучения места происшествия обнаружили посторонний предмет на путях – металлический обломок. Именно он и стал причиной схода вагона с рельсов. В течение 40 минут вагон был поставлен на рельсы, он продолжил движение. Пострадавших нет.

Сегодня, 21 сентября 2017 года, первый заместитель директора «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин прокомментировал Myslo очередное происшествие так:

– Предварительно причиной происшествия стал посторонний предмет на трамвайных путях. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают ревизоры, комиссия, которая более детально разберется в причинах произошедшего. Трамвай поставлен на рельсы, смятый знак поправят.

Не странно ли выглядит третье за полгода происшествие с трамваями именно в этом месте? Может, дело не в постороннем предмете на рельсах, а в износе самих рельсов?

Есть более правдоподобная версия произошедшего. Именно после пересечения с улицей Волкова грузовикам запрещено ехать дальше по Металлургов. Поэтому они на этом месте поворачивают направо, переезжая трамвайные рельсы. Вероятно, именно из-за этого трамвайные пути здесь находятся в столь плачевном состоянии.

Ну или в Туле действительно завелся злодей, который упорно подкладывает под трамваи посторонние металлические предметы.