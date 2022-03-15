В Туле пустят с молотка арестованные квартиры и самосвалы

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УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его на торгах.

Ближайший аукцион состоится 18 марта, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Будут распроданы квартиры и земельные участки на общую сумму 16,4 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе вместе с сопроводительными документами принимаются здесь до 15.00 16 марта.

А 24 марта с молотка пустят автомобили, земельные участки, нежилые здания, технологическое оборудование и грузовые самосвалы на 102,3 млн рублей. Заявки на этот аукцион можно подать там же до 15.00 23 марта.