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В тульском правительстве обсудили ход строительства социальных объектов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском правительстве обсудили ход строительства социальных объектов

В совещании под руководством главы областного кабмина Валерия Шерина приняли участие представители отраслевых и надзорных ведомств, а также подрядчики.

Открывая заседание штаба по строительству социальных объектов, Валерий Шерин отметил, что, несмотря на ситуацию, варианты «не достроить» или «заморозить» строительство социальных объектов не рассматриваются:

– Возможна замена оборудования на аналоги, а при достаточных основаниях – перенос сроков строительства и пересмотр стоимости работ и материалов в сметной документации, – подчеркнул первый заместитель губернатора.

Работы по строительству областного онкоцентра и Красивского дома для пожилых «Забота» идут по графику, несмотря на изменение цен на материалы и оборудование. Начался второй этап реконструкции тульского велотрека – там ведутся работы по кирпичной кладке в осях, монтажу колонн, устройству фундамента и обратной засыпке.

Подрядчик приступил к строительству флагманского центра «Мои документы» в Туле. Строители выкапывают котлован, устанавливают железобетонные конструкции здания и фундамента.

На заседании также обсудили вопросы, связанные с окончанием строительства крытого тренировочного манежа с футбольным полем и двух детских садов в Алексине и Заокском.

Продолжается строительство детских садов в Туле, Донском и Новомосковске, школ в микрорайоне «Северная Мыза» Тулы и Донском, капремонт ДК машиностроителей в Узловой. Строятся жилые дома по программе переселения граждан из аварийного жилья в Новомосковске, Киреевском и Суворовском районах.

Валерий Шерин отметил, что штаб по строительству социальных объектов продолжит свою работу, призвал членов штаба сохранять темпы строительства и поручил профильным министерствам и ведомствам оказывать помощь подрядчикам.

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сегодня, в 19:19 −3
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Событие
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Люди
Валерий Шерин
Место
Тульская область
 

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