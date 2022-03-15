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В Тульской области представили первый пакет мер региональной поддержки предприятий
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области представили первый пакет мер региональной поддержки предприятий

Об этом объявили на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области

По словам первого зама губернатора Вячеслава Федорищева, опубликован первый пакет мер федеральной поддержки, в его разработке принимали участие не только федеральные институты, но и региональные правительства. В том числе и Тульской области. В регионе разработан и утвержден план поддержки отраслей экономики.

– Пакет мер поддержки будет обновляться на еженедельной основе, – пояснил Вячеслав Федорищев. – От нас ждут оценку влияния этих мер на ситуацию в регионе.

– Мы должны своевременно реагировать на изменение ситуации, синхронизировать региональные меры поддержки с федеральными, просчитывать риски и в ускоренном порядке подавать свои предложения в федеральный центр, – заявил Алексей Дюмин.

По словам Вячеслава Федорищева, в региональном пакете мер по обеспечению стабильного функционирования экономики и поддержке хозяйствующих субъектов предусмотрено предоставление беспроцентных или под минимальные проценты займов для выплаты зарплат, льготные займы для пополнения оборотных средств, отсрочка по оплате аренды, земельного налога, продление на 3 месяца уплаты налоговых платежей и предоставление льгот по налогу на прибыль.

Еженедельно проводится мониторинг системообразующих предприятий. Для поддержки экспортеров Центр поддержки экспорта запустил горячую линию, ее номер: 8(4872)25-98-33. Чтобы переориентировать тульских производителей на новые рынки, в оперативном режиме ведется взаимодействие с торговыми представительствами России в 31 странах.

Региональные меры по обеспечению в 2022 году стабильного функционирования экономики и поддержке хозяйствующих субъектов:

1. Предоставление займов на выплату зарплаты сотрудникам (Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства):

  • размер до 400 тыс. рублей,
  • ставка 0,1% годовых,
  • срок 1 год.

2. Предоставление займов (Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства)

  • размер до 500 тыс. рублей,
  • ставка 5%,
  • срок 1 год (аннуитентными платежами с возможностью пролонгации на второй год).

3. Предоставление льготных займов для пополнения оборотных средств субъектов деятельности в сфере промышленности (Фонд развития промышленности Тульской области)

  • размер до 20 млн рублей (с обеспечением) или до 10 млн рублей (без обеспечения),
  • ставка 5% годовых,
  • срок 1 год.

4. Продление (отсрочка) на 3 месяца сроков внесения арендной платы  за пользование государственным и муниципальным имуществом Тульской области (Минимущество Тульской области, минпромторг Тульской области, ОМСУ Тульской области).

5. Установление на региональном и муниципальном уровне отсрочки внесения до 31 декабря 2022 года арендной платы за земельные участки, предоставленные юридическим лицам для строительства многоквартирных домов (Минимущество, минстрой и ОМСУ Тульской области).

6. Предоставление субсидий в целях возмещения 80% затрат хозяйствующих субъектов, связанных с транспортировкой продукции иностранным покупателям до границы РФ (Минимущество, минстрой и ОМСУ Тульской области).

7. Продление (отсрочка) с 31 марта по 30 июня (включительно) уплаты земельного налога на 2022 год для определенной категории налогоплательщиков (ОМСУ Тульской области).

8. Продление (отсрочка) на 3 месяца уплаты налоговых платежей по упрощенной системе налогообложения  для определенной категории налогоплательщиков (минпромторг ТО).

9. Предоставление льготы по налогу на прибыль (ставка налога 12,5%) в рамках реализации региональных инвестиционных проектов, заключенных в 2022 году (минэкономразвития ТО).

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:40 −3
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