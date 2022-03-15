В Тульской области представили первый пакет мер региональной поддержки предприятий

По словам первого зама губернатора Вячеслава Федорищева, опубликован первый пакет мер федеральной поддержки, в его разработке принимали участие не только федеральные институты, но и региональные правительства. В том числе и Тульской области. В регионе разработан и утвержден план поддержки отраслей экономики.

– Пакет мер поддержки будет обновляться на еженедельной основе, – пояснил Вячеслав Федорищев. – От нас ждут оценку влияния этих мер на ситуацию в регионе.

– Мы должны своевременно реагировать на изменение ситуации, синхронизировать региональные меры поддержки с федеральными, просчитывать риски и в ускоренном порядке подавать свои предложения в федеральный центр, – заявил Алексей Дюмин.

По словам Вячеслава Федорищева, в региональном пакете мер по обеспечению стабильного функционирования экономики и поддержке хозяйствующих субъектов предусмотрено предоставление беспроцентных или под минимальные проценты займов для выплаты зарплат, льготные займы для пополнения оборотных средств, отсрочка по оплате аренды, земельного налога, продление на 3 месяца уплаты налоговых платежей и предоставление льгот по налогу на прибыль.

Еженедельно проводится мониторинг системообразующих предприятий. Для поддержки экспортеров Центр поддержки экспорта запустил горячую линию, ее номер: 8(4872)25-98-33. Чтобы переориентировать тульских производителей на новые рынки, в оперативном режиме ведется взаимодействие с торговыми представительствами России в 31 странах.