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Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области эпидсезон по гриппу и ОРВИ закончен»

Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области эпидсезон по гриппу и ОРВИ закончен»

Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется.

Глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперштаба рассказал об эпидобстановке в регионе.

По его словам, в Тульской области наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом в разных возрастных группах. Охват тестирования 170 на 100 тыс. населения.

На промышленных предприятиях тоже ситуация стабильная, групповая заболеваемость не регистрируется.

В регионе зарегистрировано 4912 случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога недели на 43,8% и ниже предыдущей недели на 38%. В Туле вирусы подхватили 2444 человека. По данным лабораторного мониторинга, это вирусы не гриппозной этиологии.

Из складывающейся обстановки можно сделать вывод, что в Тульской области эпидсезон закончен.

Зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков рассказал, что в Тульской области в среднем за неделю госпитализируют 55 человек. Это позволило высвободить койки для плановой медицинской помощи. Из 2000 для ковидных больных оставили 712. В данный момент использовано 524.

Стабилизировалось количество вызовов скорой помощи на 1200−1300, это нормальные показатели.

Что касается вакцинации, на первом этапе прививки от коронавируса сделали 732 тыс. человек, ревакцинацию прошли 212 тыс. человек.

Кроме того, вакцинировано 723 подростка. В данный момент вакцина для них использована почти на 100%.

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сегодня, в 15:34 −1
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Управление Роспотребнадзора по Тульской областигриппОРВИ
 

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