Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: возбуждено уголовное дело

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения лестницы многоквартирного дома на ул. М. Горького в Туле, во время которого пострадала 59-летняя женщина

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, установлено, что ООО «УК Комфорт» ненадлежащим образом осуществляла управление общим имуществом дома, что и привело к обрушению ступени входной группы подъезда. В результате одна из жительниц дома получила травму позвоночника.

По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ — до двух лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

По требованию прокуратуры управляющая компания провела ремонт ступеней, виновное должностное лицо УК привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура возбудила в отношении ООО «УК Комфорт» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).