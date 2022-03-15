Туляков приглашают на матч волейбольной «Тулицы»

Фото из архива Myslo.

Игра пройдет в спорткомплексе «Тула-Арена». Билеты в продаже на Myslo.

19 марта волейбольная «Тулица» примет на своей площадке соперниц из «Заречье-Одинцово». Матч состоится в 18.00 в спорткомплексе «Тула-Арена».

Вы можете купить билеты онлайн на Myslo:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: