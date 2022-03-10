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В Тульской области увеличили суммы грантов для общественных организаций

В Тульской области увеличили суммы грантов для общественных организаций

Заявку на грант можно подать в электронном виде до 20 марта включительно.

В этом году, помимо регионального финансирования, дополнительные средства привлечены из Фонда президентских грантов.
 
«Общая сумма поддержки превышает 49 млн рублей. В новом году мы ожидаем традиционные проекты по активному долголетию и развитию направлений реабилитации для граждан с инвалидностью. А также — появление новых инициатив по поддержке материнства и детства», — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.
 
Заявку на грант можно подать в электронном виде на сайте тула.гранты.рф до 20 марта включительно. Итоги конкурсного отбора будут подведены не позднее 15 апреля. От организации допускается подача только одной заявки. В ней необходимо указать актуальность и общественную значимость проекта, подробно описать его масштаб, этапы реализации, реалистичность бюджета и т. д. Срок выполнения социально значимых проектов по грантам не должен превышать два года.
 
Работы будет оценивать конкурсная комиссия по 11 критериям. На дату подачи заявки у участников не должно быть задолженностей по налогам и выплате заработной платы. НКО не должна находиться в процессе реорганизации или банкротства.
 
Все вопросы можно задать по телефону Ресурсного центра 8 (4872) 24-98-55.
 
В прошлом году 79 некоммерческих организаций (НКО) получили более 38 млн рублей.

 

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