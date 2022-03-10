В Тульской области увеличили суммы грантов для общественных организаций

Заявку на грант можно подать в электронном виде до 20 марта включительно.

В этом году, помимо регионального финансирования, дополнительные средства привлечены из Фонда президентских грантов.

«Общая сумма поддержки превышает 49 млн рублей. В новом году мы ожидаем традиционные проекты по активному долголетию и развитию направлений реабилитации для граждан с инвалидностью. А также — появление новых инициатив по поддержке материнства и детства», — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.

и т. д. Срок выполнения социально значимых проектов по грантам не должен превышать два года. Заявку на грант можно подать в электронном виде на сайте тула.гранты.рф до 20 марта включительно. Итоги конкурсного отбора будут подведены не позднее 15 апреля. От организации допускается подача только одной заявки. В ней необходимо указать актуальность и общественную значимость проекта, подробно описать его масштаб, этапы реализации, реалистичность бюджетаСрок выполнения социально значимых проектов по грантам не должен превышать два года.

Работы будет оценивать конкурсная комиссия по 11 критериям. На дату подачи заявки у участников не должно быть задолженностей по налогам и выплате заработной платы. НКО не должна находиться в процессе реорганизации или банкротства.

Все вопросы можно задать по телефону Ресурсного центра 8 (4872) 24-98-55 .