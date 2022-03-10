В Тульской области утвердили сроки весенней охоты

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С 26 марта по 30 апреля будет разрешена охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.

С 26 марта по 4 апреля в южной зоне и с 5 апреля по 14 апреля в северной зоне Тульской области возможна охота на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей (за исключением серых гусей) из укрытия с чучелами, и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком.

С 29 марта по 7 апреля в южной зоне и с 8 апреля по 17 апреля в северной зоне Тульской области будет открыта охота на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге.

Разрешение на охоту на весенний сезон можно будет получить на региональном портале государственных услуг с 14 марта. gosuslugi71.ru

В соответствии с утвержденными нормами, заявления на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов будут приниматься в одно охотничье хозяйство, на один срок, на один вид, один перечень видов охотничьих ресурсов.

справка myslo

К северной зоне Тульской области относятся территории Алексина, Новомосковска, а также Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Ленинского, Одоевского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

К южной зоне Тульской области относятся территории Ефремова, а также Воловского, Каменского, Куркинского, Плавского, Тепло-Огаревского и Чернского районов.