Фото: vk.com/minzdrav71
В новом корпусе тульского перинатального центра родилась первая двойня
Всего с начала года в Тульской области появилось на свет 15 пар двойняшек.
В новом перинатальном центре Тулы появились на свет двойняшки. Пополнение произошло в семье из Новомосковска. Первой родилась девочка весом 2640 граммов и ростом 47 сантиметров.
Мальчик весом 2740 граммов и ростом 48 сантиметров появился на свет чуть позже. Малыши и их мама чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.
Это уже пятнадцатая двойня, которая родилась в Тульской области в этом году. В прошлом году в нашем регионе появились на свет 100 двойняшек.
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