новости
новости
Регистрация
В новом корпусе тульского перинатального центра родилась первая двойня
Фото: vk.com/minzdrav71

В новом корпусе тульского перинатального центра родилась первая двойня

Всего с начала года в Тульской области появилось на свет 15 пар двойняшек.

В новом перинатальном центре Тулы появились на свет двойняшки. Пополнение произошло в семье из Новомосковска. Первой родилась девочка весом 2640 граммов и ростом 47 сантиметров.

Мальчик весом 2740 граммов и ростом 48 сантиметров появился на свет чуть позже. Малыши и их мама чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Это уже пятнадцатая двойня, которая родилась в Тульской области в этом году. В прошлом году в нашем регионе появились на свет 100 двойняшек.

Сюжет: Рожали, знаем!
Зачем нужны доулы и сколько стоит сопровождение родов
Обзоры / Здоровье
Зачем нужны доулы и сколько стоит сопровождение родов
сегодня, в 12:30, 9 1638 0
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных
Жизнь Тулы и области
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных
вчера, в 19:38, 16 6160 8
Центральный родильный дом Тулы: теперь уже история
Тула историческая / Места
Центральный родильный дом Тулы: теперь уже история
вчера, в 09:06, 6 4617 12
В первый день работы нового перинатального центра на свет появились 6 малышей
Жизнь Тулы и области
В первый день работы нового перинатального центра на свет появились 6 малышей
6 марта, в 13:02, 16 3631 10
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
двойняшкидвойняперинатальный центррождаемость
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 11 марта
Где в Туле отключат электроэнергию 11 марта
В Тульской области утвердили сроки весенней охоты
В Тульской области утвердили сроки весенней охоты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.