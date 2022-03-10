В новом корпусе тульского перинатального центра родилась первая двойня

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Всего с начала года в Тульской области появилось на свет 15 пар двойняшек.

В новом перинатальном центре Тулы появились на свет двойняшки. Пополнение произошло в семье из Новомосковска. Первой родилась девочка весом 2640 граммов и ростом 47 сантиметров.

Мальчик весом 2740 граммов и ростом 48 сантиметров появился на свет чуть позже. Малыши и их мама чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Это уже пятнадцатая двойня, которая родилась в Тульской области в этом году. В прошлом году в нашем регионе появились на свет 100 двойняшек.