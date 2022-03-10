Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как защитить свои права

Фото из архива MySlo

Бесплатные консультации для всех желающих пройдут во вторник, 15 марта.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора 1 раз в квартал проводят выездной приём граждан на базе регионального библиотечно-информационного центра. Тема приёма – защита прав потребителей.

Как потребителю отстоять свои права, избежать обмана и что делать, если вам продали некачественный товар? На эти и другие вопросы специалисты отдела защиты прав потребителей ответят 15 марта, с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.