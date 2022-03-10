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Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как защитить свои права
Фото из архива MySlo

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как защитить свои права

Бесплатные консультации для всех желающих пройдут во вторник, 15 марта.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора 1 раз в квартал проводят выездной приём граждан на базе регионального библиотечно-информационного центра. Тема приёма – защита прав потребителей.

Как потребителю отстоять свои права, избежать обмана и что делать, если вам продали некачественный товар? На эти и другие вопросы специалисты отдела защиты прав потребителей ответят 15 марта, с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.

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