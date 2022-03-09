Фото из архива Myslo.
Главный по дорогам и транспорту в Туле Дмитрий Ярцев ответит на вопросы читателей Myslo
Прямая линия состоится 10 марта в нашей редакции.
Что будет с тульским трамваем и маршрутками? Когда построят развязку на Ложевой? На каких маршрутах прибавится транспорта? Какие дороги Тулы ждет капитальный ремонт?
Эти и другие вопросы вы можете задать начальнику Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрию Олеговичу Ярцеву. Звоните 10 марта с 17.00 до 18.00 по тел. 71−71−90.
Вопросы Дмитрию Ярцеву можно оставить в комментариях к этой новости.
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