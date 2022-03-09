новости
новости
Регистрация
Главный по дорогам и транспорту в Туле Дмитрий Ярцев ответит на вопросы читателей Myslo
Фото из архива Myslo.

Главный по дорогам и транспорту в Туле Дмитрий Ярцев ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия состоится 10 марта в нашей редакции.

Что будет с тульским трамваем и маршрутками? Когда построят развязку на Ложевой? На каких маршрутах прибавится транспорта? Какие дороги Тулы ждет капитальный ремонт?
 
Эти и другие вопросы вы можете задать начальнику Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрию Олеговичу Ярцеву. Звоните 10 марта с 17.00 до 18.00 по тел. 71−71−90.
 
Вопросы Дмитрию Ярцеву можно оставить в комментариях к этой новости.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:32 −2
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Ярцев
Место
Тула
Прочее
прямая линияремонт дорогтульский трамвай

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки успешно выступили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике
Туляки успешно выступили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике
В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы
В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.