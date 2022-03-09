Туляков приглашают вспомнить хиты легендарной группы «Сектор газа»

Группа с удовольствием поможет вам вспомнить лихие, бесшабашные, но милые сердцу 90-е и исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа».

Несмотря на максимальную приближенность «Дави на газ» к «Сектору газа» в плане звучания, ребята не бездумно копируют своих кумиров, а производят нечто уникальное, органичное и драйвовое.

Каждый концерт «Дави на газ» — это море положительных эмоций и ярких ассоциаций с теми временами, когда все ходили друг к другу в гости смотреть видак, гоняли летом отдыхать в деревню, влюблялись до потери сознания и назначали не всегда, правда, удачно завершавшиеся свидания!