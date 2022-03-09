Туляков приглашают вспомнить хиты легендарной группы «Сектор газа»
11 марта на сцене клуба Backstage выступит группа «Дави на газ». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Группа с удовольствием поможет вам вспомнить лихие, бесшабашные, но милые сердцу 90-е и исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа».
Несмотря на максимальную приближенность «Дави на газ» к «Сектору газа» в плане звучания, ребята не бездумно копируют своих кумиров, а производят нечто уникальное, органичное и драйвовое.
Каждый концерт «Дави на газ» — это море положительных эмоций и ярких ассоциаций с теми временами, когда все ходили друг к другу в гости смотреть видак, гоняли летом отдыхать в деревню, влюблялись до потери сознания и назначали не всегда, правда, удачно завершавшиеся свидания!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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