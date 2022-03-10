новости
новости
Регистрация
В Туле 28 водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей
Фото из архива Myslo.

В Туле 28 водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

Им назначен штраф в 3000 рублей.

С 5 по 8 марта в Туле сотрудники ГИБДД провели рейд, в ходе которого проверили, как водители перевозят маленьких пассажиров.
 
В ходе мероприятий инспекторы проверили транспортные средства на наличие специальных детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля, а также применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения.
 
За указанный период 28 автомобилистов привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Нарушителям назначили штраф в 3000 рублей.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:21 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейд ГИБДДперевозка детей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Гидрометцентре рассказали, когда придет потепление
В Гидрометцентре рассказали, когда придет потепление
Главный по дорогам и транспорту в Туле Дмитрий Ярцев ответит на вопросы читателей Myslo
Главный по дорогам и транспорту в Туле Дмитрий Ярцев ответит на вопросы читателей Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.