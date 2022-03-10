В Туле 28 водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

В ходе мероприятий инспекторы проверили транспортные средства на наличие специальных детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля, а также применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения.

За указанный период 28 автомобилистов привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Нарушителям назначили штраф в 3000 рублей.