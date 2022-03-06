В первый день работы нового перинатального центра на свет появились 6 малышей

Фото из архива MySlo

Накануне в Туле начал работать новый корпус перинатального центра. За день там появились на свет 4 мальчика и 2 девочки. Малыши родились в трех семьях из Тулы, а также Донского, Новомосковска и Плавска.

Первый в истории нового корпуса ребенок родился у Наталии и Николая из Новомосковска. Мальчик Руслан появился на свет 5 марта, в 13.16. Его вес – 4250 граммов, рост 54 см. Это второй ребенок в семье.

– Я в восторге от перинатального центра, здесь созданы все условия для мам и малышей, опытные врачи и внимательный медперсонал, – сказала Наталия. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их планируют выписать домой 8 марта.