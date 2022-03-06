Статистика по COVID-19 за сутки: число выздоровевших в 4 раза больше числа заболевших

Фото из архива MySlo

Всего в России за сутки выявлено 79 863 заражений. 8242 пациентов госпитализированы. 149060 человек выздоровели, зафиксировано 744 летальных исхода.

За последние сутки в Тульской области зафиксировано 602 случая заражения коронавирусом, 77 человек госпитализировано. 2403 пациента выздоровели, 10 – скончались.