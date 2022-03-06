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Статистика по COVID-19 за сутки: число выздоровевших в 4 раза больше числа заболевших
Фото из архива MySlo

Статистика по COVID-19 за сутки: число выздоровевших в 4 раза больше числа заболевших

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Тульской области зафиксировано 602 случая заражения коронавирусом, 77 человек госпитализировано. 2403 пациента выздоровели, 10 – скончались. 

Всего в России за сутки выявлено 79 863 заражений. 8242 пациентов госпитализированы. 149060 человек выздоровели, зафиксировано 744 летальных исхода.

 

 

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