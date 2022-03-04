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Новый перинатальный центр в Туле: как все устроено

Новый перинатальный центр в Туле: как все устроено

Для будущих рожениц, беременных и их родных - экскурсия по новому перинатальному центру

4 марта 2022 года в Туле открылся новый перинатальный центр на ул. Яблочкова, 1-Д.

Теперь в Глушанках, можно сказать, сформировался настоящий медицинский кластер - рядом детская областная клиническая больница, областной роддом, областная клиническая больница.

На открытие медучреждения приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Это первый в регионе крупный объект в системе родовспоможения, построенный за последние 35 лет. В центр переехали полным составом центральный роддом Тулы с ул. Революции и отделение выхаживания недоношенных из Ваныкинской больницы с ул. Мира.

- Все сотрудники ЦРД перешли в новый центр и будут продолжать традиции, заложенные организатором роддома Верой Гумилевской, - говорит главный врач перинатального центра Елена Макарова. - Отделение патологии новорожденных  также в полном составе перешло из больницы скорой медицинской помощи в новый центр. Сейчас в штате перинатального центра 76 врачей и 170 медиков среднего звена.

Новый перинатальный центр занимает 6 этажей.

 

1 этаж

Здесь располагается приемное отделение с двумя экстренными родовыми боксами. Оно предназначено для приема беременных рожениц и родильниц, а также новорожденных. Заведующая отделением – Елена Михайловна Гусева.

Скорая помощь с роженицей заезжает в теплый бокс, откуда, минуя улицу, роженица сразу попадает в приемный покой.

В приемном отделении есть смотровой кабинет, оснащенный аппаратом УЗИ для определения состояния беременной и ребенка.

Два родильных зала могут трансформироваться в операционную, где врачи смогут оказывать неотложную помощь пациенткам с критическими состояниями прямо в приемном покое и сократить время выполнения необходимых манипуляций.

По словам главного врача перинатального центра Елены Макаровой, сюда помещают женщин с кровотечениями, угрозой выкидыша, в потугах, когда на счету каждая минута. И у врачей нет возможности поднять роженицу в родильный зал на верхние этажи.

Если роженица имеет инфекционное заболевание, она также поступает в этот бокс и после родов остается в нем - здесь есть кровать для матери и малыша.

Из окна этого родзала видна вертолетная площадка - если роженицу доставляют из области на вертолете, он буквально приземлится в приемном отделении.

На первом этаже также располагается клинико-диагностическая лаборатория (заведующая – Алевтина Валерьевна Сёмушкина). Здесь будут проводиться все виды анализов, необходимые для обследования беременных, новорожденных, а также жительниц Тулы на этапе подготовки к беременности (бактериологические исследования, исследования гормонального фона, свертывающего потенциала крови и др).

На первом этаже также есть большой холл для посетителей, кафе, аптека, зал для торжественной выписки и отделение ЗАГС для регистрации новорожденных. И кабинет МФЦ, где можно подать заявление на регистрацию малыша по месту жительства, оформить СНИЛС и проконсультироваться по положенным пособиям на ребенка.

При выписке молодые родители получат свидетельство о рождении, знак правительства Тульской области «Родившемуся на тульской земле» и подарочный набор новорожденному с поздравлением от Губернатора Тульской области.

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2 этаж

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (заведующий – Евгений Юрьевич Павлов).

Рассчитано на 20 коек. Оснащено новейшим оборудованием, которое позволит успешно выхаживать детей массой от 500 грамм.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, зал интенсивной терапии (заведующая – Наталья Вячеславовна Михалькова).

Рассчитано на 40 коек. Здесь также мамочки лежат вместе с детишками в одно- и двухместных палатах.

Для диагностики и коррекции патологии заболеваний глаз, связанных с незрелостью детей, в отделении есть ретинальная камера, проще говоря аппарат УЗИ глазного дна. Она позволит с высокой точностью диагностировать патологию зрения у недоношенных малышей и вовремя оказывать помощь вплоть до оперативного лечения. Раньше для этого детей направляли в калужскую клинику им. Федорова. По словам завотделением, это значительно повысит качество жизни детей и снизит риск инвалидности.

Галерея
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 1
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 2
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 3
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 4
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 5
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 6
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 7
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 8
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3 этаж

Послеродовое отделение (заведующая – Светлана Викторовна Сметанкина).

Рассчитано на 55 коек. Палаты в послеродовом отделении двух- или одноместные с удобными многофункциональными кроватями и индивидуальным санузлом, душем.

В каждой палате есть система экстренного вызова медицинского персонала.

Вот так выглядит послеродовая палата повышенной комфортности:

Сразу после операций рожениц переводят в отделение реанимации.

Здесь женщины находятся обычно 6 часов.

На этом же этаже располагается клиническая кафедра медицинского института ТулГУ (перинатальный центр выступает клинической базой кафедры акушерства и гинекологии этого вуза). Для занятий студентов и ординаторов, обучающихся по программе «Акушерство и гинекология», выделено 6 аудиторий, есть три кабинета для преподавателей и три помещения хранения наглядных пособий.

 

4 этаж

Родильное отделение. Заведующая отделением – Любовь Викторовна Евтеева.

Отделение состоит из 10 индивидуальных родильных боксов.

Каждый бокс оснащен современной аппаратурой для непрерывного мониторного наблюдения за состоянием матери и плода, сократительной деятельностью матки.

Чтобы родовые схватки переносились роженицами максимально легко, имеются мячи, ванны, родовые столы-трансформеры.

В каждом родильном боксе могут присутствовать родственники роженицы - для них есть комфортные комнаты рядом с родзалом, где можно даже чай попить - есть микроволновка, чайник, холодильник.

- Мы надеемся, что благодаря таким комфортным условиям для рожениц и их родных все тулячки и не только будут рожать у нас, - говорит Елена Макарова.

Две операционные находятся в непосредственной близости от родильного отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин.

Они оборудованы для проведения всех видов оперативных вмешательств.

Операционные оснащены современной системой вентиляции и кондиционирования с возможностью регулирования микроклимата.

В каждой операционной имеется возможность использования телемедицинских технологий в процессе проведения оперативного вмешательства. С этой целью существуют как стационарные видеокамеры, так и камеры, вмонтированные непосредственно в операционные бестеневые светильники для визуализации операционного поля. Трансляция изображения может передаваться в актовый зал и учебные помещения. Возможно установление видеосвязи с коллегами из федеральных центров для проведения консилиумов прямо у операционного стола.

Галерея
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 1
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 2
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 3
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 4
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 5
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5 этаж

Здесь располагается отделение патологии беременности (заведующая – Мария Сергеевна Хрынина).

Оно рассчитано на 45 коек. Все палаты одно- или двухместные, оборудованные аппаратурой для наблюдения за пациентками, с функциональными кроватями, душем и санузлом.

Здесь будут лежать беременные с угрозой выкидыша, перед родами - для подготовки к ним, перед операцией кесарева сечения.

Впервые в регионе в отделении оборудованы палаты для комфортного пребывания маломобильных пациенток и ухода за тяжелобольными и лежачими пациентками: кресла-каталки, отдельная санитарная комната, где установлена ванная для купания в комплекте со смесителем и ручным душем, вертикализатор для ванны и тележка для купания тяжелобольных.

Акушерский дистанционный консультативно-диагностический центр с актовым залом на 170 человек также располагается на 5 этаже.

По словам главврача, тут планируется проведение видеоконсультации с федеральными клиниками в круглосуточном режиме и видеоконференций для повышения квалификации медперсонала.

На март в расписании уже стоят две конференции.

Галерея
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 1
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 2
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 3
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 4
новый перинатальный центр в Туле, Фото: 5
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Алексей Дюмин поздравил коллектив нового перинатального центра с открытием и приближающимся весенним праздником 8 Марта. Всем медикам от имени губернатора вручили подарки.

5 марта 2022 года тульский перинатальный центр примет первых рожениц.

 

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