Туляк продаёт iPhone 13 Pro Max за полмиллиона рублей

После ухода компании Apple с российского рынка многие решили подзаработать на продаже смартфонов, которые скоро перейдут в разряд дефицитных.

Туляки не исключение – один из них выложил на «Авито» объявление о продаже iPhone 13 Pro Max за 500 тысяч рублей. Телефон был куплен месяц назад, имеется полный комплект, чек и действующая гарантия. В качестве альтернативы продавец готов рассмотреть обмен на мотоцикл.