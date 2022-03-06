Туляк продаёт iPhone 13 Pro Max за полмиллиона рублей
В качестве альтернативы рассматривается обмен на мотоцикл.
После ухода компании Apple с российского рынка многие решили подзаработать на продаже смартфонов, которые скоро перейдут в разряд дефицитных.
Туляки не исключение – один из них выложил на «Авито» объявление о продаже iPhone 13 Pro Max за 500 тысяч рублей. Телефон был куплен месяц назад, имеется полный комплект, чек и действующая гарантия. В качестве альтернативы продавец готов рассмотреть обмен на мотоцикл.
сегодня, в 14:22, 188 4502 5
19 февраля, в 13:20, 60 8600 5
14 февраля, в 19:10, 37 15438 1
6 февраля, в 12:25, 85 11680 3