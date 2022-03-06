Туляки жалуются на «антисанитарную» палатку с шаурмой на ул. Металлургов

Местные жители считают, что готовить и продавать еду без водопровода и канализации – недопустимо.

В редакцию Myslo обратились жители ул. Металлургов. Они рассказали, что несколько дней назад рядом с домом № 69 был установлен киоск по продаже шаурмы. Торговая точка только готовится к открытию, но туляки уже недовольны таким соседством.

– Во-первых, ни воды, ни канализации там нет. Во-вторых – палатку поставили прямо на газоне, в пяти метрах от трамвайных путей. Куда будут выбрасываться и сливаться отходы? Скорее всего, прямо на дорогу или под наши окна, – пишет Елена С.

По словам местных жителей, в нескольких сотнях метров от палатки находится гимназия. Туляки полагают, что торговую точку на это место поставили специально, рассчитывая, что основная клиентура будет состоять из школьников.