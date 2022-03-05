В Туле ищут семьи красноармейцев, умерших в госпиталях на Южном Урале
Волонтёры просят родственников откликнуться или поделиться любой информацией.
В Челябинской области для сохранения военно-исторической памяти создается интерактивная карта госпитальных воинских захоронений во время Великой Отечественной войны на кладбищах региона. Создатели карты ищут родственников туляков-красноармейцев умерших в военных госпиталях.
- В г. Аш захоронен уроженец Тулы Сорокин Егор Степанович. Родился в 1901 году. Умер от болезни 15 июня 1943 года.
- В г. Троицк захоронен уроженец Тулы Рогожин Алексей Николаевич. Родился в 1901 году. Умер от болезни 11 июня 1943 года.
- В г. Чебаркуле захоронен уроженец Тулы Тихомиров Николай Николаевич. Родился в 1919 году. Умер от ран 13 декабря 1943 года.
- В г. Челябинске захоронен уроженец Тулы Панков Ермил Иванович. Родился в 1909 году. Умер от ран 5 октября 1942 года.
Если вы знаете родственников этих людей или можете поделиться какой-либо информацией, звоните по телефону: 8(906)867-74-01, Олег Александрович.
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