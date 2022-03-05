В Туле ищут семьи красноармейцев, умерших в госпиталях на Южном Урале

В Челябинской области для сохранения военно-исторической памяти создается интерактивная карта госпитальных воинских захоронений во время Великой Отечественной войны на кладбищах региона. Создатели карты ищут родственников туляков-красноармейцев умерших в военных госпиталях.

В г. Аш захоронен уроженец Тулы Сорокин Егор Степанович. Родился в 1901 году. Умер от болезни 15 июня 1943 года.

В г. Троицк захоронен уроженец Тулы Рогожин Алексей Николаевич. Родился в 1901 году. Умер от болезни 11 июня 1943 года.

В г. Чебаркуле захоронен уроженец Тулы Тихомиров Николай Николаевич. Родился в 1919 году. Умер от ран 13 декабря 1943 года.

В г. Челябинске захоронен уроженец Тулы Панков Ермил Иванович. Родился в 1909 году. Умер от ран 5 октября 1942 года.

Если вы знаете родственников этих людей или можете поделиться какой-либо информацией, звоните по телефону: 8(906)867-74-01, Олег Александрович.