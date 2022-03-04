ТулГУ отменит плату за общежитие для иностранных студентов
Кроме того, им предоставят отсрочку оплаты обучения на два месяца.
В Тульском государственном университете разработали меры поддержки для иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
- Учитывая временные трудности с переводом денежных средств из-за рубежа, принято решение не взимать плату за проживание в общежитии, а также предоставить отсрочку оплаты обучения в университете на два месяца, — рассказали в ТулГУ.
В вузе сейчас обучаются 1200 студентов из 70 иностранных государств.
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