новости
новости
Регистрация
ТулГУ отменит плату за общежитие для иностранных студентов

ТулГУ отменит плату за общежитие для иностранных студентов

Кроме того, им предоставят отсрочку оплаты обучения на два месяца.

В Тульском государственном университете разработали меры поддержки для иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Учитывая временные трудности с переводом денежных средств из-за рубежа, принято решение не взимать плату за проживание в общежитии, а также предоставить отсрочку оплаты обучения в университете на два месяца, — рассказали в ТулГУ.

В вузе сейчас обучаются 1200 студентов из 70 иностранных государств.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:14 −6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулГУвузиностранные студенты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском экзотариуме поселился малыш египетской летучей собаки
В Тульском экзотариуме поселился малыш египетской летучей собаки
В Туле на ул. Гоголевской открыли флагманское отделение проекта «Мой семейный центр»
В Туле на ул. Гоголевской открыли флагманское отделение проекта «Мой семейный центр»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.