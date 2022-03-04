ТулГУ отменит плату за общежитие для иностранных студентов

Кроме того, им предоставят отсрочку оплаты обучения на два месяца.

В Тульском государственном университете разработали меры поддержки для иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Учитывая временные трудности с переводом денежных средств из-за рубежа, принято решение не взимать плату за проживание в общежитии, а также предоставить отсрочку оплаты обучения в университете на два месяца, — рассказали в ТулГУ.

В вузе сейчас обучаются 1200 студентов из 70 иностранных государств.