Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Туле на ул. Гоголевской открыли флагманское отделение проекта «Мой семейный центр»
Отделение открылось на базе Областного центра социальной помощи семье и детям в отремонтированном здании на ул. Гоголевской, 71.
В новом здании Центра прошел масштабный ремонт. Обновленное отделение обеспечивает взаимодействие с гражданином по принципу «одного окна», взяв на себя работу по межведомственному взаимодействию. Клиентоориентированность и доступность — основные принципы работы отделения, основная задача — решение конкретных жизненных ситуаций.
Сотрудники центра консультируют людей в онлайн- и офлайн-режимах. На его базе специалистов проекта обучают новым технологиям работы с семьей, для этого оформлены зоны коворкинга.
Кроме того, там открыты: сенсорная комната; современные кабинеты медиации, психологического консультирования для взрослых и детей, юридического консультирования. Также в отделении появилась переговорная комната и зал-трансформер (гостиная), которая может использоваться для мероприятий разного формата.
В флагманском центре можно решить такие вопросы, как улучшение жилищных условий, взыскание алиментов, оформление мер социальной поддержки и заключение социального контракта, урегулирование семейных споров и улучшение отношений между детьми и родителями
и т. д.
По модели флагманского центра в дальнейшем будет перестроена работа всех 26 отделений в муниципалитетах.
Новое отделение работает в режиме семейного многофункционального центра. Граждане могут обратиться за помощью как в «Семейную диспетчерскую» по единому бесплатному номеру 129, так и лично. Здесь созданы все условия для мам с колясками и игровая зона для детей. Семья получает комплексную социальную помощь на основе «бесшовного» взаимодействия, и с момента обращения до решения вопроса семью сопровождает один и тот же специалист.
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