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В Тульском экзотариуме поселился малыш египетской летучей собаки
Фото и видео Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме поселился малыш египетской летучей собаки

Ему три месяца.

В старой экспозиции Тульского экзотариума поселился трехмесячный нильский крылан — египетская летучая собака. Он родился три месяца назад и жил со своей мамой в лаборатории. Как только малыш стал самостоятельным, научился летать и добывать пищу, он вместе с мамой переехал к остальным членам семьи крыланов.
 

Как рассказали в Тульском экзотариуме, семейство живет в одном вольере со шпороносной черепахой. Это комфортно — друг другу они не мешают, так как располагаются на разных ярусах вольера.
 
 
Когда малыш подрастет, он останется жить в Тульском экзотариуме.
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