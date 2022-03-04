В Тульском экзотариуме поселился малыш египетской летучей собаки

Фото и видео Тульского экзотариума.

В старой экспозиции Тульского экзотариума поселился трехмесячный нильский крылан — египетская летучая собака. Он родился три месяца назад и жил со своей мамой в лаборатории. Как только малыш стал самостоятельным, научился летать и добывать пищу, он вместе с мамой переехал к остальным членам семьи крыланов.

Как рассказали в Тульском экзотариуме, семейство живет в одном вольере со шпороносной черепахой. Это комфортно — друг другу они не мешают, так как располагаются на разных ярусах вольера.

Когда малыш подрастет, он останется жить в Тульском экзотариуме.