новости
новости
Регистрация
Туляки в аптеках закупаются впрок импортными лекарствами

Туляки в аптеках закупаются впрок импортными лекарствами

Боятся возможного повышения цен и прекращения поставок.

В редакцию Myslo обратились жители, которые сообщили, что в аптеках города наблюдается ажиотаж. Люди массово скупают импортные лекарства, так как боятся, что наступят перебои с поставками.

Корреспонденты Myslo обошли ряд городских аптек и везде услышали одинаковый ответ: запасы лекарств пока имеются, но в последние пару дней люди закупаются «под завязку»:

- Очередей безумных нет, но люди покупают импорт основательно. Вчера, например, мужчина с хронической болезнью скупил весь запас необходимого ему лекарства — 18 коробок. Множество интернет-заказов, еле успеваем обрабатывать.

Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк подтвердил возросший спрос на лекарства, в том числе и импортные:

- Спрос поднимается сейчас на те импортные и отечественные препараты, которые люди берут на постоянной основе. А из-за того, что самый большой уровень заболеваемости в России связан с сердечно-сосудистыми патологиями, в большей степени сейчас идет закупка препаратов этих групп.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:35 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулааптекиажиотажимпортные лекарства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылся областной перинатальный центр
В Туле открылся областной перинатальный центр
Как музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать в мартовские праздники
Как музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать в мартовские праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.