Туляки в аптеках закупаются впрок импортными лекарствами

В редакцию Myslo обратились жители, которые сообщили, что в аптеках города наблюдается ажиотаж. Люди массово скупают импортные лекарства, так как боятся, что наступят перебои с поставками.

Корреспонденты Myslo обошли ряд городских аптек и везде услышали одинаковый ответ: запасы лекарств пока имеются, но в последние пару дней люди закупаются «под завязку»:

- Очередей безумных нет, но люди покупают импорт основательно. Вчера, например, мужчина с хронической болезнью скупил весь запас необходимого ему лекарства — 18 коробок. Множество интернет-заказов, еле успеваем обрабатывать.

Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк подтвердил возросший спрос на лекарства, в том числе и импортные:

- Спрос поднимается сейчас на те импортные и отечественные препараты, которые люди берут на постоянной основе. А из-за того, что самый большой уровень заболеваемости в России связан с сердечно-сосудистыми патологиями, в большей степени сейчас идет закупка препаратов этих групп.