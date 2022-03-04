В Ясногорском районе фермеры с нарушениями перевозили мёртвых и живых коров

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства ООО «Интеркрос Центр».

Компания занимается содержанием крупного рогатого скота в Ясногорском районе Тульской области. Были выявлены серьёзные нарушения:

внутри предприятия пересекались дороги, используемые для вывоза трупов животных и для подвоза здоровых животных, кормов и перевозки продукции;

отсутствует здание для карантина крупного рогатого скота с ограждением и отдельным выездом;

ветеринарные сопроводительные документы на корма гасятся несвоевременно.

Организацию оштрафовали по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ на 13 тысяч рублей и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.