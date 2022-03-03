В Тульской области за сутки подтвердилось 650 случаев ковида, 65 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 650 случаев коронавируса, 65 человек госпитализированы, 2436 выздоровели, девять скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 139 690 случаев ковида, 107 976 пациентов вылечились, 4877 умерли.
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