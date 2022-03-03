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В Тульской области за сутки подтвердилось 650 случаев ковида, 65 человек госпитализированы

В Тульской области за сутки подтвердилось 650 случаев ковида, 65 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 650 случаев коронавируса, 65 человек госпитализированы, 2436 выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 139 690 случаев ковида, 107 976 пациентов вылечились, 4877 умерли.

В России ситуация следующая:

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