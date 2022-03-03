«Накажи автохама»: на ул. Октябрьской маршрутка проехала на красный

Наш читатель Максим прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего автомобиля. Кадры сняты в районе поворота с ул. Пузакова на ул. Октябрьскую в Туле.

«На видео сразу два нарушения: маршрутка прямо на красный проехала и не пропустила пешеходов», — сообщил автор видео.