В Туле хоккеисты «Академии Михайлова» в первом матче обыграли «Тайфун»

Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

2 марта в Ледовом дворце Тулы «Академия Михайлова» провела первый матч против «Тайфуна» из Владивостока. Счет открыли туляки: Матвей Брынцев реализовал большинство.

В самом начале второго периода приморцы сравняли счет. К третьему периоду команды подошли со счетом 1:1.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, исход матча решился в последнюю пятиминутку. Сначала точно бросил Вадим Сивчук — шайба прошла между вратарем и ближней штангой. Точку в матче поставил Кирилл Пукело, забросивший в пустые ворота.

Повторный матч команды проведут сегодня, 3 марта, в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке

статистика матча Броски: 57−61, броски в створ: 31−34, голы: 3−1, вбрасывания: 33−22, блокированные броски: 10−17, силовые приемы: 8−8, штраф: 10−40.

Голы: 1:0 Брынцев (Пукело, 10:03), 1:1 Гутик (Леушин, 22:11), 2:1 Сивчук (Ничухрин, Пукело, 55:08), 3:1 Пукело (Сивчук, 59:29).