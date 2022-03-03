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В Туле хоккеисты «Академии Михайлова» в первом матче обыграли «Тайфун»
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

В Туле хоккеисты «Академии Михайлова» в первом матче обыграли «Тайфун»

Игра завершилась со счетом 3:1.

2 марта в Ледовом дворце Тулы «Академия Михайлова» провела первый матч против «Тайфуна» из Владивостока. Счет открыли туляки: Матвей Брынцев реализовал большинство.
 
В самом начале второго периода приморцы сравняли счет. К третьему периоду команды подошли со счетом 1:1.
 
Как сообщает пресс-служба тульской команды, исход матча решился в последнюю пятиминутку. Сначала точно бросил Вадим Сивчук — шайба прошла между вратарем и ближней штангой. Точку в матче поставил Кирилл Пукело, забросивший в пустые ворота.
 
Повторный матч команды проведут сегодня, 3 марта, в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.
статистика матча

Броски: 57−61, броски в створ: 31−34, голы: 3−1, вбрасывания: 33−22, блокированные броски: 10−17, силовые приемы: 8−8, штраф: 10−40.

Голы: 1:0 Брынцев (Пукело, 10:03), 1:1 Гутик (Леушин, 22:11), 2:1 Сивчук (Ничухрин, Пукело, 55:08), 3:1 Пукело (Сивчук, 59:29).
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