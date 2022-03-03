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На Новомосковском шоссе на два месяца ограничат остановку транспорта
Фото: news.myseldon.com

На Новомосковском шоссе на два месяца ограничат остановку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 24 марта до 26 мая текущего года в районе дома № 52-А по Новомосковскому шоссе, (в сторону дома № 52/4) будут проводиться работы по газификации объекта транспортной инфраструктуры.

На время их проведения там установят дорожные знаки «Остановка запрещена», которые ограничивают остановку и стоянку транспортных средств. Администрация Тулы просит автомобилистов учитывать эти изменения и неукоснительно соблюдать ПДД.

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