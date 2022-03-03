Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Динамо-Метар» из Челябинска
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В субботу, 5 марта, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Динамо-Метар» (Челябинск). Начало игры в 18.00.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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