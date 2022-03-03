Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Динамо-Метар» из Челябинска

В субботу, 5 марта, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Динамо-Метар» (Челябинск). Начало игры в 18.00.

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