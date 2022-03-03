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Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Динамо-Метар» из Челябинска

Туляков приглашают на матч «Тулицы» и «Динамо-Метар» из Челябинска

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В субботу, 5 марта, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Динамо-Метар» (Челябинск). Начало игры в 18.00.

 

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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