На фото дружная семья Власовых
Стартовало голосование в семейном фотоконкурсе Myslo
У пользователей портала есть ровно неделя на то, чтобы определить победителя.
4 марта завершился набор участников в конкурс Myslo «Семья начинается с детей», который проводится в рамках нашего спецпроекта «Рожали, знаем!». Всего в фотоконкурс загружено 11 снимков от 9 пользователей Myslo.
Начался этап выбора победителя! Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам больше всего понравились. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретный снимок — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз — детский самокат!
Голосование продлится до 23:59 10 марта. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 марта.
Всем участникам желаем победы! Оценить фото.
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