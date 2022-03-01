Фото Федерации самбо Тульской области.
Тулячка Елена Алленова завоевала бронзу чемпионата России по самбо
Поздравляем нашу спортсменку!
С 24 февраля по 1 марта в городе Верхняя Пышма проходит чемпионат России по самбо. В соревнованиях принимают участие порядка 800 спортсменов со всей страны.
Тульскую область представила спортсменка МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг Елена заняла третье место и стала бронзовым призером чемпионата.
Поединок Елены Алленовой на 53 мин. 43 с.
Тренеры спортсменки — Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.
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