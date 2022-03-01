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Тулячка Елена Алленова завоевала бронзу чемпионата России по самбо
Фото Федерации самбо Тульской области.

Тулячка Елена Алленова завоевала бронзу чемпионата России по самбо

Поздравляем нашу спортсменку!

С 24 февраля по 1 марта в городе Верхняя Пышма проходит чемпионат России по самбо. В соревнованиях принимают участие порядка 800 спортсменов со всей страны.

Тульскую область представила спортсменка МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг Елена заняла третье место и стала бронзовым призером чемпионата.


Поединок Елены Алленовой на 53 мин. 43 с.

Тренеры спортсменки — Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.

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