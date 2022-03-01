Тулячка Елена Алленова завоевала бронзу чемпионата России по самбо

Фото Федерации самбо Тульской области.

С 24 февраля по 1 марта в городе Верхняя Пышма проходит чемпионат России по самбо. В соревнованиях принимают участие порядка 800 спортсменов со всей страны.



Тульскую область представила спортсменка МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг Елена заняла третье место и стала бронзовым призером чемпионата.



Поединок Елены Алленовой на 53 мин. 43 с.

Тренеры спортсменки — Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.