Масленица идет! Полная афиша праздника

Совсем скоро нас ждут шумные и веселые народные гуляния, песни, забавы и вкуснейшие блины. Собрали для вас афишу гуляний.

6 марта

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Эстрада

14.00−20.00 Конкурсно-концертная программа «Масленица — 2022».

Фонтанная площадь

14.00−20.00 Ярмарка тульских мастеров.

14.00−17.00 Интерактивные площадки: призовой столб, тир.

14.00−17.00 Интерактивная площадка «Молодецкие потехи».

14.00−20.00 Акция «КостерОК».

20.00 Сжигание чучела зимы, салют.

Детский городок

14.00−17.00 Программа для детей.

Большой круг

14.00−18.00 Интерактивная площадка «Масленичные потешки». Концерт, Big зоны и «Радио бык».

Площадка перед Комнатой истории

14.00−16.00 Выступление оркестра.

6 марта

Комсомольский ПКиО и Пролетарский ПКиО

Центральная часть

14.00- 17.00 Ярмарка мастеров.

Детский городок

14.00−16.00 Анимационные игры.

Эстрада

14.00−18.00 Программа «Широкая Масленица».

18.00 Сжигание чучела зимы.

6 марта

ВППКиО «Патриот»

15.00 -18.00 Концертно-развлекательная программа.

18.00 Сжигание чучела зимы.

15.00−18.00 Интерактивные развлекательные площадки.

15.00−18.00 Катание на лошадях.

15.00−17.00 Бесплатное угощение блинами и чаем.

15.00−18.00 Мастер-класс по рубке.

Филиал исторического музея в Туле



Тула, Музейный квартал, ул. Металлистов, 10, тел. 77−31- 65.



Здесь проводят зиму Масленицей и встретят весну на Ярмарке мастеров.



6 марта

12.00−16.00. Работа «Ярмарки мастеров». Мастер-класс по изготовлению рельефного и гладкорасписного изразца — традиционных для Тулы видов керамики. 12+

Мастер-класс по валянию шерсти «Брошка-солнце». 7+

Мастер-класс по изготовлению из бисера браслета «Солнышко». 6+



15.30−18.30. Мастер класс «Печать штампами по бумаге, ткани, резка штампов». 6 +

14.00−20.00. Историческая игротека. 6+



7 марта

12.00−16.00. Работа «Ярмарки мастеров». Мастер-класс «Декор в технике декупаж». 12+

Мастер-класс по валянию шерсти «Сердечный привет». 6+

Мастер-класс по бисероплетению «Весенний букет». 6+

12.00−17.00. Мастер-класс по созданию бумажных кукол «Принцессы немецкие, императрицы русские». 6+



8 марта

12.00−17.00. Мастер-класс по созданию бумажных кукол «Принцессы немецкие, императрицы русские». 6+

13.00. Программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко…». 6+

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а и 1-б.

По 5 марта посетителей ремесленного двора «Добродей» ждут

представление «Не житьё, а масленица» и интерактивная программа

«Ярмарочная Масленица». Туляки и гости города смогут принять участие в традиционных играх и забавах. Каждый сможет изготовить из лыка куклу Масленицу и забрать символ праздника на память. А еще в программе мастер-шоу и игровые программы «Вокруг горна», «Закрутиха», «От льна до полотна» в «Тульской кузне», «Плотницкой слободе», в мастерской женских ремесел «Гребень»; традиционное чаепитие.

6 марта, 12.00−15.00. Широкая Масленица. 6+

Ясная Поляна 6+



6 марта, 12.30 и 14.00.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица». Гостям расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое «петушиные» бои и калечина-малечина, прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.

Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. Праздничная программа пройдет на территории усадьбы, на площадке у Кучерской избы.

Цена билетов 700 руб. (детский) и 750 руб. (взрослый). Забронировать билеты на программу можно по тел. 8−48751−76−1-10.

Дом культуры «Ясная Поляна» 6+

Щекинский район, деревня Ясная Поляна, 142-а, тел.: +7−910−943−27−17, +7−915−690−01−55.



6 марта, 14.00. Праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели.

В 14:00 в фойе Дома культуры гостей ждет концерт гармонистов и традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем.

В 15:00 на сцене ДК выступит фольклорный ансамбль «Смородина» (руководитель Ю. В. Василиади).

Коллектив работает в фольклорно-сценическом направлении, сохраняя народные традиции и манеру исполнения. Музыканты исполнят песни Тульской губернии: праздничные, плясовые, хороводные, лирические, а также песни разных регионов России.

В 16.00 гостей ждет традиционная масленичная забава — сжигание соломенного чучела Масленицы.

Цена билетов 300 руб.

Музей купеческого быта в Епифани 6+



5−8 марта, 11.00. На мастер-классах гости музея смогут смастерить традиционных для Куликова поля народных кукол: веснянку — символ весеннего возрождения и красоты и куклу добрых вестей, приносящую в дом радость и хорошее настроение.

5−8 марта, 15.30. Познакомиться с веселыми масленичными традициями можно в рамках интерактивной программы «Масленица». Посетителей приглашают испить горячего ароматного чая из самовара, отведать блинов с ягодным вареньем из местного сада, продегустировать хрустящие огурчики, выращенные на усадьбе, принять участие в народных играх и забавах.

Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино 6+

2−8 марта. В некоторых регионах Масленицу называли «катальной неделей», так как шумные выезды на лошадях проходили практически ежедневно. Любимым развлечением был масленичный поезд из дровень и саней, на которых возили чучело по округе под веселое пение скоморохов. На Севере так начинали блинную неделю, на Куликовом поле — провожали. Конный двор, вспоминая эту традицию, приглашает покататься на санях по селу Монастырщино в компании Масленицы.



2−8 марта, 13.00. Квест «Как на Масленой неделе». Каждый день Масленичной недели в народе именовался по-особенному: «встреча», «заигрыш», «лакомка», «разгуляй», «тещины вечера», «золовкины посиделки», «прощеный день». Откуда пошли эти названия? Когда начинали печь блины, а когда — строить снежный городок и биться на кулачных боях? Об этом туристы смогут узнать на квесте. Участников также ждут народные игры и забавы, катание на ватрушках, ароматные блинчики на пеньках, конкурс веселых частушек, головоломки и загадки. Посетители украсят гривы лошадкам и по традиции прокатятся на санях.

Куликово поле, музейный комплекс в Моховом

5 марта, с 10.00. Развлекательная программа на свежем воздухе — аттракционы, игры в городки и хоккей с метлами.

С 11.00 все желающие смогут прокатиться на санях.

В 12.00 праздничные гулянья развернутся под веселые народные песни и танцы. Для зрителей с концертом «Широкая Масленица» выступят артисты Куркинского дома культуры.

А для тех, кто хочет с головой погрузиться в народные традиции и веселье, музей подготовил интерактивную программу «Масленичные забавы». Участники будут пилить дрова на скорость и кипятить самовар, поиграют в боулинг с матрешками; восполнят силы и отведают плов из полбы, гречишные блины с ароматным травяным чаем.



Помимо развлечений, гости музея смогут посетить с экскурсией экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Проверить свои силы и ловкость музей в Моховом приглашает в рамках интерактивной программы «Богатырский стан». Посетители постреляют из лука, облачатся в доспехи и примут участие в средневековом поединке, выкуют монетку на память. 6+

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы, село Монастырщино

6 марта, с 12.00. Широкие гулянья с проводами Масленицы. Развлекательная программа «Веселись, Масленица». Гости примут участие в масленичных забавах и играх, посоревнуются в беге в мешках и валенках, пройдут командой на одних лыжах по снежному лабиринту, попробуют защитить от нападений снежный городок.

Интерактивная программа «Масленица в Монастырщино». Туристы смастерят куклу добрых вестей из лыка, научатся стрелять из лука, испекут блинов на пеньках, отведают сельских угощений: ягодный кисель, биточки с картошкой и печеные яблочки.

С экскурсией можно посетить экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки», на которой представлены редкие археологические находки и клады, рассказывающие о жизни народов, населявших берега Дона до нашествия Батыя.

Кульминация Масленицы — сжигание соломенного чучела в последний день праздничной недели.

Цена билетов на сайте музея-заповедника: kulpole.ru/ 6+

«Куликово поле» в Музейном квартале

Тула, ул. Металлистов, 8, пространство «Археология», тел. +7−4872- 77−38−05, 77−38−06.

5, 6, 7, 8, 12, 13 марта, 12.00, 15.00, 16.30.

Сотрудники музея расскажут, как Масленица была связана с поминовением усопших и смотрами молодоженов, что нужно делать в этот праздник, чтобы не жить в горе, кому на Руси отдавали первый испеченный блин. Интерактивная программа основана на обычаях, распространенных на территории Куликова поля и в Тульской губернии в конце XIX — начале XX века, а также на традициях средневековой кухни, многое из которой дошло до этого времени.

Никто из посетителей не уйдет без угощений. Участники масленичной программы узнают о традиционных блюдах русской праздничной и обрядовой кухни и обязательно продегустируют кушанья. Сначала на стол подадут разные виды блинов, бытовавшие практически во всех населённых пунктах Куликова поля. Это гречишники — из гречневой муки, и яишники — из пшеничной; а также ароматный сбитень, сваренный из меда и пряных трав.

А еще вас ждет лакомство — тянки из тыквы.

Посетители поиграют в народные игры и, как это было принято в старину, обрядят чучело Масленицы под весёлые песни, заклички и считалки.

Цена билетов 400 руб. 6+