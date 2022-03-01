В Тульской области на территории исправительной колонии перехватили квадрокоптер с крупной партией наркотиков

Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

«Пилотом» оказался мужчина, который ранее отбывал наказание в этой ИК.

В Тульской области на территории исправительной колонии № 7 перехватили квадрокоптер. Его заметили сотрудники отдела охраны и сообщили в дежурную часть ИК.

Приблизительно в сорока метрах от основного ограждения в кроне деревьев на высоте 7−8 метров сотрудники дежурной группы обнаружили квадрокоптер белого цвета, к которому веревкой был привязан полимерный пакет зеленого цвета.

Недалеко от участка был обнаружен неизвестный мужчина с признаками наркотического опьянения, который при приближении сотрудников попытался скрыться, но был задержан.

В ходе досмотра установили личность мужчины. Им оказался неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, кражу и разбой, ранее отбывавший наказание в данной колонии 36-летний Павел П., проживающий в Московской области.

На дороге, прилегающей к территории исправительной колонии, был припаркован автомобиль, зарегистрированный в Московской области.

К месту обнаружения квадрокоптера вызвали оперативно-следственную группу ОМВД по Щекинскому району.

- После досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты еще два свертка, обмотанные белой пленкой. После вскрытия во всех трех свертках были обнаружены средства мобильной связи и крупные партии запрещенных веществ, — сообщает пресс-служба УФСИН по Тульской области.

В ведомстве отметили, что это крупнейшая за последнее время партия запрещенных предметов и веществ.

В «посылке» были шесть мобильных телефонов, 26 сим-карт, 10 наушников для телефона, 4 зарядных устройства, 9 USB-проводов, 11 свертков с растительным веществом зеленого цвета, 7 пластин с медицинским препаратом, два запаянных шприца с зеленым порошкообразным веществом, 1 пакет с темно-коричневым веществом, 1 сверток с коричневым порошкообразным веществом и др.

Все вещества переданы на экспертизу.

Мужчина, пытавшийся передать запрещенные вещества и наркотики, был задержан полицейскими.

По данному факту сотрудники оперативного отдела проводят проверку, устанавливают круг лиц из числа осужденных, которым предназначались посылки с запрещенными предметами и веществами.