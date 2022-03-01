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Сбер существенно повысил ставки по депозитам в рублях и запустил новые валютные вклады

Сбер существенно повысил ставки по депозитам в рублях и запустил новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года СберБанк повысил ставки по депозитам.

В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составляет 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%.

Также с 1 марта банк предложил клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигла 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка равняется 3% в долларах и 2% в евро.

Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:12
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